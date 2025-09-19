Yamaha PG-1 phiên bản mới có giá từ 30,98 triệu đồng

(GLO)- Yamaha Motor Việt Nam vừa giới thiệu mẫu PG-1 nâng cấp. Phiên bản này được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS - một trang bị lần đầu tiên trong phân khúc xe máy dưới 115cc.

Ra mắt lần đầu năm 2023, Yamaha PG-1 nhanh chóng gây chú ý nhờ phong cách Scrambler nhỏ gọn, khác biệt so với các dòng underbone phổ thông. Phiên bản 2025 tiếp tục giữ những nét đặc trưng như: động cơ như “người tiền nhiệm”, bánh gai, ghi đông cao và phuộc hành trình dài, phù hợp cả đi phố và đi phượt.

Khung sườn underbone tương tự Honda Wave hay Sirius, nhưng ngoại hình lại mang hơi hướng xe cào cào với dáng cao, gầm thoáng và yên cao 795 mm. Phong cách retro pha chút bụi bặm khiến PG-1 trở thành mẫu xe cá tính, không có đối thủ trực diện trong tầm giá tại Việt Nam.

Yamaha PG-1 mới có ưu điểm về thiết kế độc đáo, giá hợp lý và nay được bổ sung ABS, nhưng vẫn tồn tại hạn chế. Xe sử dụng lốp có săm dễ bất tiện khi dính đinh, công suất nhỏ nên thiếu mạnh mẽ khi chở đôi hay đi xa. Trang bị chiếu sáng vẫn là bóng halogen thay vì LED, ánh sáng yếu khi đi đêm. Đặc biệt, xe bị cắt bỏ cần đạp khởi động, chỉ khởi động bằng đề điện nên sẽ phiền toái nếu ắc-quy yếu giữa đường.

Điểm nhấn nổi bật ở bản nâng cấp lần này là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, trang bị lần đầu tiên trong phân khúc xe máy dưới 115cc. ABS được tích hợp cho phanh trước ở phiên bản Cao cấp và Giới hạn, giúp tăng tính an toàn khi di chuyển.

Ngoài ra, xe còn có cụm đồng hồ tròn cổ điển mới hiển thị thông tin cơ bản, tạo cảm giác hoài cổ nhưng vẫn tiện dụng. Về vận hành, Yamaha PG-1 2025 vẫn sử dụng động cơ xy lanh đơn 113,7cc, cho công suất 8,9 mã lực và mô-men xoắn 9,5 Nm. Xe dùng hộp số 4 cấp, phuộc ống lồng bọc cao su chống bùn đất và phuộc sau dạng giảm xóc đôi.

Trong phân khúc Scrambler mini, Yamaha PG-1 được xem là lựa chọn hợp lý nhất tại Việt Nam. Các đối thủ mang phong cách tương tự như Honda Cross Cub 110 hay Honda CT125 Hunter Cub đều phải nhập khẩu tư nhân với mức giá từ 70 đến 140 triệu đồng, cao gấp 2–3 lần. Chính vì vậy, PG-1 2025 có lợi thế lớn nhờ giá bán dễ tiếp cận và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Xe được bổ sung thêm màu Camo bên cạnh 6 màu sẵn có trước đó. Xe phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản, gồm bản Tiêu chuẩn giá 30,982 triệu đồng, bản ABS Cao cấp giá 34,364 triệu đồng và bản ABS Giới hạn giá 34,855 triệu đồng.