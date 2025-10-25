Honda CT125 được bán chính hãng tại Việt Nam, đối đầu Yamaha PG-1

(GLO)- Honda Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh một mẫu xe máy hoàn toàn mới trên trang mạng xã hội chính thức, kèm thông điệp “Coming soon 25/10”, xác nhận thời điểm ra mắt sản phẩm vào ngày hôm nay (25/10).

Nhiều nguồn tin cho rằng mẫu xe này chính là Honda CT125 - dòng xe địa hình cỡ nhỏ mang phong cách “xe chơi” độc đáo.

Được xem như phiên bản mở rộng của dòng Super Cub, Honda CT125 sở hữu thiết kế khỏe khoắn, hướng đến những người yêu thích khám phá. So với bản concept từng ra mắt năm 2019, phiên bản thương mại của CT125 đã được tinh chỉnh một số chi tiết như cụm phanh được nâng cấp, hệ thống treo có hành trình dài hơn và kích thước tổng thể thay đổi nhẹ nhằm phù hợp hơn với điều kiện vận hành thực tế.

Mẫu xe mang kiểu dáng đặc trưng của dòng mini trail, với phần đầu cao, yên đơn kéo dài và ống xả đặt cao giúp tăng khả năng lội nước. Cụm đèn tròn cổ điển kết hợp cùng các chi tiết sơn mờ tạo nên diện mạo hoài cổ nhưng vẫn đậm chất hiện đại cho CT125.

Về sức mạnh, CT125 nhiều khả năng sử dụng động cơ tương tự Super Cub C125 - loại xy-lanh đơn, 4 kỳ, làm mát bằng không khí, cho công suất khoảng 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,8 Nm.

Hiện tại, giá bán chính thức của Honda CT125 tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Trước đây, mẫu xe này từng được các đại lý tư nhân nhập khẩu và chào bán với mức giá hơn 100 triệu đồng.

Ngay cả khi được phân phối chính hãng, giá của CT125 được dự đoán khó thấp hơn 80 triệu đồng, bởi mẫu Super Cub C125 hiện có giá niêm yết 86,29 triệu đồng. Như vậy, nhiều khả năng Honda CT125 sẽ nằm trong khoảng 80 - 100 triệu đồng, trở thành đối thủ đáng gờm của Yamaha PG-1 trong phân khúc xe địa hình cỡ nhỏ.