"Quái thú" tay ga VOGE SR450X lộ diện: 43,5 mã lực, có cả camera hành trình

Thương hiệu xe máy Voge của Trung Quốc đang cho thấy nỗ lực mở rộng thị trường sang thị trường Đông Nam Á.

Mới đây, Voge đã trình làng mẫu xe tay ga đa dụng mang tên SR450X, tại thị trường Thái Lan. Xe chủ yếu phục vụ cho những chuyến đi dài và vẫn có thể linh hoạt để di chuyển trên đường phố.

Xe có tổng thể khá khủng chiều dài 2.165 mm, rộng 879 mm và cao 1.440 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 1.518 mm. Chiều cao yên ở mức 795 mm và trọng lượng xe khoảng 220 kg. Cốp rộng dưới yên cũng là điểm cộng giúp người sử dụng thuận tiện chứa đồ dùng.

VOGE SR450X tích hợp cụm đồng hồ màu TFT kích thước 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và tích hợp hệ thống dẫn đường. Xe còn còn được trang bị camera Dash Cam để ghi lại hình ảnh trong quá trình di chuyển.

Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED, bao gồm cả đèn sương mù LED ở phía trước. Xe cũng được tích hợp chìa khóa thông minh, ốp bảo vệ tay khỏe khoắn.

Một trong những điểm đáng chú ý của SR450X nằm ở hệ thống vành nan hoa dạng không săm, với bánh trước 17 inch đi cùng lốp 110/70-17 và bánh sau 14 inch sử dụng lốp 150/70-14.

Việc lựa chọn bánh trước kích thước lớn giúp xe ổn định hơn khi đi qua những bề mặt gồ ghề, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo Adventure đặc trưng. Khoảng sáng gầm xe đạt khoảng 180 mm, cho phép SR450X linh hoạt hơn khi rời khỏi những tuyến đường nhựa bằng phẳng.

Mẫu tay ga đa dụng này cũng được trang bị hệ thống phuộc trước Upside Down đường kính 43 mm có khả năng điều chỉnh, trong khi giảm xóc phía sau cũng cho phép thiết lập theo nhu cầu sử dụng.

Hệ thống phanh trước gồm hai đĩa 305 mm kết hợp cùm phanh bốn piston của J.Juan, thương hiệu thuộc tập đoàn Brembo, cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Về sức mạnh, SR450X sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, DOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích 398cc. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 32 kW, tương đương khoảng 43,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 44 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT kết hợp hệ truyền động bằng dây đai. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 145 km/h và hỗ trợ hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Hiện tại, giá bán của SR450X vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến sẽ hợp lý bởi đây luôn là thế mạnh của thương hiệu Trung Quốc.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)