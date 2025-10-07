Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 21.000 xe Ford tại Việt Nam bị triệu hồi do lỗi camera lùi

PHẠM NAM (Tổng hợp)

(GLO)- Ford Việt Nam vừa thông báo triệu hồi hơn 21.000 xe Ford Everest, Ranger và Ranger Raptor tại thị trường Việt Nam để khắc phục lỗi phần mềm liên quan đến hệ thống camera lùi. Thông tin này được Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận và công bố rộng rãi trong ngày hôm nay.

Theo đó, tổng cộng 21.128 xe Ford nằm trong diện triệu hồi, đều được sản xuất tại nhà máy của hãng tại Thái Lan trong giai đoạn từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2024.

Các dòng xe bị ảnh hưởng gồm: Ford Everest: sản xuất từ 1/12/2021 đến 11/4/2024 và Ford Ranger và Ranger Raptor: sản xuất từ 26/4/2022 đến 28/5/2024.

glo-xe-ford-2.jpg
Chương trình triệu hồi của Ford tại Việt Nam, liên quan đến 21.128 chiếc xe sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan (ảnh minh họa)

Nguyên nhân triệu hồi được xác định là do lỗi phần mềm mô-đun giao diện giao thức phụ trợ (APIM). Lỗi này khiến màn hình thông tin giải trí trên xe có thể bị treo, đen màn hình hoặc tự khởi động lại. Đặc biệt, trong quá trình lùi xe, hình ảnh từ camera chiếu hậu có thể bị gián đoạn, đứng hình hoặc trễ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người lái và hành khách.

Để khắc phục sự cố, Ford sẽ tiến hành cập nhật phần mềm cho mô-đun APIM trên các xe bị ảnh hưởng. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 6 tiếng/xe, hoàn toàn miễn phí tại các đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam.

Chương trình triệu hồi chính thức bắt đầu từ ngày 29/9/2025 và kéo dài đến 5/9/2030. Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng cần chủ động liên hệ sớm với đại lý gần nhất, mang theo số khung xe (VIN) để được kiểm tra và đặt lịch cập nhật phần mềm. Đây là hành động cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng và những người tham gia giao thông khác.

Đối với các xe Ford Everest, Ranger và Ranger Raptor được nhập khẩu vào Việt Nam không thông qua Công ty TNHH Ford Việt Nam (bao gồm xe ngoại giao, tài sản di chuyển, xe nhập khẩu cá nhân hoặc từ công ty khác), nếu nằm trong danh sách triệu hồi của Ford Motor Company, người dùng vẫn có thể liên hệ với Ford Việt Nam để được kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí.

glo-xe-ford-1.jpg

Khách hàng có thể truy cập website chính thức của Ford Việt Nam tại www.ford.com.vn để tìm đại lý gần nhất hoặc gọi hotline miễn phí 1800 588 888 để được tư vấn và đặt lịch hẹn.

Triệu hồi xe là một phần trong cam kết đảm bảo chất lượng và an toàn của Ford đối với người dùng. Ford Việt Nam mong muốn khách hàng sớm đưa xe đến đại lý để kiểm tra và cập nhật phần mềm, tránh các rủi ro không đáng có trong quá trình sử dụng xe.

