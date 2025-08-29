Danh mục
Ford Bronco trở lại với phong cách hoài cổ đầy cảm hứng

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt mẫu xe Bronco đầu tiên, Ford đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Bronco Roadster Concept - một chiếc SUV mui trần không cửa, đậm chất cổ điển, gợi nhớ về những ngày đầu tiên của biểu tượng off-road nước Mỹ.

glo-298-2.jpg

Ra mắt lần đầu vào ngày 11/8/1965, Bronco được Ford giới thiệu là “chiếc xe thể thao 4 bánh dẫn động đầu tiên trên thế giới”. Không phải là chiêu quảng cáo phóng đại, Bronco được sinh ra để trở thành “Mustang của địa hình” - một mẫu xe mạnh mẽ, tự do và không màu mè.

glo-298-3.jpg

Triết lý ấy được thể hiện xuyên suốt trong ba biến thể nguyên bản của Bronco, trong đó U13 Roadster chính là phiên bản đậm chất phiêu lưu và gần nhất với tinh thần Mustang off-road: đơn giản, phóng khoáng, không cần tô vẽ. Khi phát triển Bronco và Bronco Sport 2021, Ford đã hợp tác với một nhóm chuyên gia và các tín đồ Bronco kỳ cựu, trong đó có người sở hữu chiếc Wimbledon White Roadster 1966 - một cỗ máy đẹp mê hồn, giản dị và giàu giá trị di sản.

glo-298-4.jpg

Chính chiếc xe đó đã trở thành nguồn cảm hứng cho Bronco Roadster Concept - một mẫu xe không sản xuất hàng loạt, mà được tạo ra như lời tri ân đến lịch sử hình thành và phát triển của Bronco. Tác phẩm đặc biệt này vừa xuất hiện tại sự kiện danh giá Pebble Beach Concours d’Elegance, như một minh chứng cho tuyên ngôn thiết kế của Ford: trở về cội nguồn để bước tiếp tương lai.

glo-298-5.jpg

Dù đã 60 tuổi, nhưng tinh thần thiết kế của Bronco vẫn vẹn nguyên - mạnh mẽ, tự do và sẵn sàng chinh phục mọi thử thách. Đó cũng chính là nền tảng để Ford tạo nên thế hệ Bronco thứ sáu (6G) hiện đại nhưng vẫn đầy chất “nguyên bản”.

glo-298-6.jpg

Trong quá trình thiết kế Roadster Concept, cả trưởng bộ phận thiết kế Todd Willing và giám đốc thiết kế Paul Wraith đều đặt ra một thử thách khó nhằn: “Làm sao giữ được sự đơn giản mà vẫn cuốn hút?” Thêm thắt thì dễ, nhưng việc tinh giản mọi chi tiết đến mức tối thượng, để làm nổi bật cái chất nguyên sơ của Bronco - đó mới là bài toán khó.

glo-298-7.jpg

Điểm nhấn đặc biệt trên Bronco Roadster Concept là thiết kế không cửa, đi cùng bộ mâm Fifteen52 cá tính, hốc bánh sau và logo Ford sơn đỏ nổi bật. Cản trước và sau được lấy cảm hứng từ các mẫu xe cổ điển, còn khoang nội thất được tinh gọn tối đa: ghế ngồi được giản lược, sàn xe tối giản, khoang sau mang đậm tính thực dụng.

glo-298-8.jpg

Các chi tiết như bảng táp-lô, bệ trung tâm, tay nắm đều được giữ nguyên từ bản gốc, tạo nên sự liền mạch giữa quá khứ và hiện tại. Ghế ngồi màu bạc, hộp số sàn và bánh dự phòng phía sau là những điểm nhấn hoàn thiện phong cách hoài cổ, đúng chất Bronco.

glo-298-9.jpg

Bronco Roadster Concept không chỉ là một bản thiết kế - nó là lời nhắc rằng mọi sự đổi mới đều bắt đầu từ cội nguồn. Ford muốn khách hàng thấy rằng Bronco không chỉ là một chiếc xe, mà là một phần cá tính, một biểu tượng có thể tùy biến theo cách riêng của mỗi người.

glo-298-10.jpg

Với Roadster Concept, Ford một lần nữa khẳng định: dù đang tiến về phía trước, hãng sẽ không bao giờ quên những giá trị nguyên bản. Tinh thần off-road tự do và mạnh mẽ sẽ luôn là kim chỉ nam trong hành trình phát triển của Bronco – hôm nay và cả mai sau.

glo-298-11.jpg
