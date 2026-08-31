Mitsubishi Triton bản “chiến” nhất từ trước đến nay: Đậm chất xe đua, trang bị đồ cứu hộ, giá gần 1,73 tỷ đồng

(GLO)- Không chỉ khoác lên mình màu xám xi-măng lạ mắt, Mitsubishi Triton Savana Sertões còn được lắp sẵn ống thở, giá nóc, xẻng và ván cứu hộ ngay từ nhà máy. Đổi lại, khách hàng Brazil phải chi gần 1,73 tỷ đồng để sở hữu mẫu bán tải sản xuất giới hạn này.

Mitsubishi vừa giới thiệu Triton Savana Sertões tại Brazil, phiên bản đặc biệt được phát triển theo cảm hứng từ Rally dos Sertões – giải đua đường trường nổi tiếng với những cung đường địa hình khắc nghiệt tại quốc gia Nam Mỹ.

Đây là phiên bản phát triển từ Triton Savana sản xuất giới hạn từng được Mitsubishi Brazil giới thiệu vào năm 2025. Sau những biến thể như Terra thiên về phong cách sang trọng hay BF///MS hướng đến vẻ ngoài cứng cáp, Savana Sertões tiếp tục đưa mẫu bán tải Nhật Bản tiến gần hơn tới hình ảnh của một chiếc xe đua địa hình.

Ngoại hình hầm hố, trang bị như xe đi cứu hộ

Mitsubishi Triton Savana Sertões chỉ có duy nhất màu sơn xám xi-măng Cinza Concrete, kết hợp cùng các chi tiết màu cam và xám satin. Ngoại hình được nhấn mạnh bằng loạt phụ kiện bảo vệ, tạo diện mạo hầm hố hơn đáng kể so với Triton tiêu chuẩn.

Phần đầu và đuôi xe được bổ sung tấm bảo vệ gầm, trong khi hai bên thân xe xuất hiện bậc lên xuống tích hợp thanh bảo vệ sườn. Các chi tiết này đều được phủ lớp X-Liner nhằm hạn chế trầy xước khi xe thường xuyên hoạt động trên địa hình khó.

Đáng chú ý nhất là ống thở được trang bị tiêu chuẩn. Nhờ đó, khả năng lội nước của Triton Savana Sertões được nâng lên mức 800 mm, giúp xe tự tin hơn khi vượt qua những đoạn đường ngập hoặc suối cạn.

Trên nóc xe là giá nóc bằng thép có tải trọng tối đa 50 kg. Không chỉ đóng vai trò chở đồ, khu vực này còn được Mitsubishi bố trí sẵn một chiếc xẻng và các tấm ván cứu hộ. Đây là những trang bị hữu dụng khi xe bị sa lầy hoặc mất độ bám trên nền đất mềm.

Không tăng công suất nhưng vẫn thiên về off-road

Dù mang tên Savana Sertões và lấy cảm hứng từ xe đua, phiên bản đặc biệt này không được nâng cấp hiệu suất động cơ hay hệ thống treo so với bản Katan cao cấp nhất của dòng Triton tại Brazil.

Mitsubishi cho biết những nâng cấp về hiệu năng sẽ được dành cho các mẫu xe mang thương hiệu Ralliart trong tương lai. Tuy nhiên, Savana Sertões vẫn có một số thay đổi đáng chú ý nhằm tăng khả năng vận hành trên địa hình xấu.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, kết hợp lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac RT. Đây là trang bị phù hợp với định hướng sử dụng xe trên những cung đường nhiều bùn đất, đá sỏi và địa hình không bằng phẳng.

Nội thất đủ tiện nghi, động cơ 202 mã lực

Bên trong cabin, Mitsubishi tiếp tục tạo dấu ấn cho phiên bản đặc biệt bằng đường chỉ khâu màu cam, huy hiệu riêng trên táp-lô và thảm sàn cao su. Danh sách trang bị khá đầy đủ, gồm ghế bọc da, màn hình thông tin giải trí 9 inch, camera 360 độ, quạt lưu thông không khí gắn trên nóc phía sau, 7 túi khí và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.4L. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ thống Super Select 4WD-II đặc trưng của Mitsubishi. Hệ thống này hỗ trợ chế độ 4H dẫn động 4 bánh toàn thời gian, khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu sau và dải số thấp.

Bên cạnh đó, xe có 7 chế độ lái và hệ thống kiểm soát mô-men xoắn chủ động Active Yaw Control (AYC), giúp cải thiện khả năng kiểm soát khi vận hành trên các loại địa hình khác nhau.

Giá gần 1,73 tỷ đồng, sản xuất giới hạn

Mitsubishi Triton Savana Sertões hiện đã được mở cọc tại Brazil với giá khuyến mại 339.990 Real, tương đương khoảng 1,73 tỷ đồng. Mức giá này khiến phiên bản đặc biệt trở thành một lựa chọn không hề rẻ trong phân khúc bán tải tại thị trường Brazil.

Mitsubishi xác nhận Savana Sertões sẽ được sản xuất giới hạn nhưng chưa công bố số lượng cụ thể. Với loạt phụ kiện off-road được lắp đặt ngay từ nhà máy cùng thiết kế lấy cảm hứng từ giải đua Rally dos Sertões, mẫu xe này được kỳ vọng trở thành một trong những biến thể Triton đặc biệt nhất từng được Mitsubishi Brazil giới thiệu.