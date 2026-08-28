Xuất hiện đối thủ mới của Vision, thiết kế nhỏ gọn, trang bị hiện đại

Mới đây, thương hiệu Benelli đã giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu tay ga Panarea.

Mẫu tay ga mang phong cách Neo-Retro và được thiết kế với sự linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Ở phiên bản vừa mới trình làng, Panarea 125 2026 được cập nhật thêm 4 lựa chọn màu sắc mới với phối màu trẻ trung hướng tới nhóm khách hàng trẻ, yêu thích thời trang.

Xe được tích hợp hệ thống đèn pha và đèn hậu LED, cụm đồng hồ kết hợp giữa dạng analog và kỹ thuật số, đèn cảnh báo nguy hiểm cùng công tắc tắt động cơ. Xe cũng có cốp chứa đồ dưới yên dung tích 12 lít và hai hộc chứa đồ phía trước, trong đó có tích hợp cổng sạc USB tiện dụng.

Hệ thống treo phía trước của Panarea 125 2026 sử dụng phuộc ống lồng. Phía sau là hệ thống treo lò xo cuộn có giảm chấn dầu và cho phép điều chỉnh tải trước của lò xo. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa đường kính 190 mm ở bánh trước và phanh tang trống 130 mm ở bánh sau.

Mẫu xe tay ga này sử dụng bộ vành 12 inch, đi cùng lốp trước kích thước 100/90-12 và lốp sau 110/90-12. Panarea 125 có trọng lượng khô 104 kg, chiều cao yên 760 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Bình nhiên liệu có dung tích 4,6 lít.

Panarea 125 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, 2 van, SOHC, dung tích 124 cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử. Động cơ sản sinh công suất tối đa 8,44 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Sức mạnh từ động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động vô cấp CVT kết hợp dây đai truyền động. Xe được trang bị cả hệ thống khởi động điện và cần đạp, giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng.

Tại thị trường Malaysia, Panarea 125 2026 được bán với mức giá 6998 ringgit - khoảng 45 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.

Theo BẢO NAM (Người đưa tin)