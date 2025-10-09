VinFast và tham vọng toàn cầu hóa ngành xe buýt điện: Hành trình định vị thương hiệu Việt trên bản đồ di chuyển xanh

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở tham vọng sản xuất ô tô cá nhân, VinFast - thương hiệu xe điện non trẻ nhưng đầy tham vọng của Việt Nam - đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm với dòng xe buýt điện, đặt nền móng cho sự hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu.

Mẫu xe buýt điện cỡ lớn VinFast EB 12 là minh chứng rõ ràng cho chiến lược "vươn ra thế giới" của hãng, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn an toàn cao và chính sách hậu mãi hàng đầu.

Tích hợp công nghệ tiên tiến - đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu

VinFast EB 12 không chỉ sở hữu các tính năng an toàn cơ bản như ABS (chống bó cứng phanh), EBD (phân phối lực phanh điện tử), BA (hỗ trợ phanh khẩn cấp), TCS (kiểm soát lực kéo), và HSA (hỗ trợ khởi hành ngang dốc), mà còn được trang bị một loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) - vốn đang trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành giao thông công cộng thông minh.

Điểm đáng chú ý là hệ thống cảnh báo mệt mỏi và mất tập trung của tài xế (DDAW), kết hợp giám sát sự chú ý, giúp tăng cường an toàn vận hành trong các hành trình dài. Bên cạnh đó là các hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, hỗ trợ tốc độ thông minh - tất cả nhằm giảm thiểu rủi ro giao thông. Thậm chí, VinFast còn tích hợp hệ thống chữa cháy tự động và camera giám sát hiện đại – một bước đi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc vào an toàn toàn diện cho cả tài xế và hành khách.

Chính sách hậu mãi - Lợi thế cạnh tranh dài hạn

Không chỉ gây ấn tượng bằng công nghệ, VinFast còn tiếp tục khẳng định vị thế bằng chính sách bảo hành vượt trội. Cả hai mẫu EB 8 và EB 12 đều được bảo hành toàn bộ xe trong 5 năm không giới hạn quãng đường - một cam kết mà ít nhà sản xuất xe buýt nào hiện nay dám đưa ra. Đặc biệt, pin và lớp chống ăn mòn thân xe còn được bảo hành đến 8 năm, cho thấy sự tự tin vào chất lượng sản phẩm cũng như nỗ lực xây dựng niềm tin với khách hàng quốc tế.

Từ Việt Nam vươn ra châu Âu - chiến lược bài bản và quyết liệt

VinFast không đi một mình. Họ đã và đang chủ động tìm kiếm các đối tác chiến lược, thiết lập mạng lưới phân phối xe buýt điện tại các thị trường trọng điểm châu Âu như Đức, Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển, cũng như khu vực Trung và Đông Âu (CEE) và Baltic. Đây là những thị trường có nhận thức cao về phát triển bền vững và giao thông xanh, nơi mà xe buýt điện không chỉ là phương tiện, mà còn là tuyên ngôn về trách nhiệm môi trường.

Kế hoạch sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam với công suất từ 1.500 đến 2.000 xe mỗi năm, cùng thời điểm bàn giao và vận hành thương mại dự kiến từ năm 2026 tại châu Âu, cho thấy một lộ trình rõ ràng, thực tế nhưng đầy tham vọng.

Hệ sinh thái xe điện - lời khẳng định từ nội địa

Trước khi mang sản phẩm ra thế giới, VinFast đã âm thầm xây dựng một hệ sinh thái xe buýt điện hoàn chỉnh tại thị trường nội địa. Việc triển khai mạnh mẽ mạng lưới giao thông công cộng xanh tại các thành phố lớn tại Việt Nam không chỉ là bước chuẩn bị hạ tầng mà còn là cách VinFast tự chứng minh năng lực vận hành thực tiễn, từ sản xuất, khai thác đến bảo trì - một điều tối quan trọng khi chinh phục các thị trường quốc tế vốn rất khắt khe.

Tương lai của xe điện Việt - Bản lĩnh đến từ tầm nhìn dài hạn

VinFast có thể là người đến sau trong cuộc chơi xe điện toàn cầu, nhưng chính cách tiếp cận bài bản, lấy khách hàng làm trung tâm, cùng cam kết về chất lượng, dịch vụ và môi trường mới là lợi thế cạnh tranh thực sự. Việc VinFast đồng thời giới thiệu các mẫu SUV điện như VF 6, VF 8 tại châu Âu - đi kèm chính sách bán hàng linh hoạt - cho thấy họ không chỉ đơn thuần bán sản phẩm, mà đang xây dựng một thương hiệu di chuyển bền vững với bản sắc riêng.

VinFast EB 12 không đơn thuần là một mẫu xe buýt điện mới. Nó là lời tuyên bố mạnh mẽ của VinFast rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm công nghệ cao, đủ tiêu chuẩn toàn cầu và đủ sức cạnh tranh trên sân chơi lớn. Với nền tảng vững chắc từ thị trường nội địa và chiến lược tiếp cận bài bản quốc tế, VinFast đang từng bước đưa thương hiệu xe điện Việt vươn xa - không chỉ về mặt địa lý, mà còn trong nhận thức và niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu.