VinFast VF 3 giành chiến thắng tại giải thưởng marketing danh giá châu Á - Thái Bình Dương

(GLO)- Từ 66 giờ bứt phá đến 6 giải thưởng quốc tế, VinFast VF 3 không chỉ tạo nên cột mốc kỷ lục cho ngành ô tô Việt Nam, mà còn khẳng định bản lĩnh của một thương hiệu Việt trên sân chơi toàn cầu.

Dấu ấn chưa từng có của thương hiệu Việt

VinFast chính thức đi vào lịch sử khi mẫu xe điện mini VF 3 và chiến dịch truyền thông “From Hype to History in 66 Hours” được vinh danh tại Effie Awards Asia Pacific 2025 - giải thưởng marketing uy tín hàng đầu khu vực. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu Việt giành Giải Vàng tại đấu trường quốc tế được xem là “chuẩn mực vàng” trong đánh giá hiệu quả truyền thông.

Trong bối cảnh hàng loạt tên tuổi lớn như Mercedes-Benz, Honda hay BYD đều góp mặt nhưng không tạo được dấu ấn, VinFast đã trở thành nhà sản xuất ô tô duy nhất trong khu vực giành chiến thắng, cho thấy sức mạnh chiến lược của chiến dịch và sự trưởng thành vượt bậc của một thương hiệu Việt. Đây không chỉ là chiến thắng về truyền thông - mà là cột mốc chứng minh Việt Nam có thể đứng ngang hàng với các ông lớn toàn cầu trong lĩnh vực marketing.

Chiến dịch 66 giờ tạo nên kỳ tích chưa từng có

Trọng tâm của chiến dịch là cột mốc 27.649 đơn đặt cọc VF 3 chỉ trong 66 giờ sau khi mở bán - một kỷ lục chưa từng có tại thị trường ô tô Việt. Thành công này đến từ chiến lược tiếp thị sáng tạo, dám nghĩ khác, làm khác.

Đại diện VinFast vinh dự nhận giải tại Effie APAC 2025.

VinFast tiên phong triển khai mô hình bán xe qua thương mại điện tử, kết hợp cùng Shopee và VinID, đồng thời khai thác triệt để sức mạnh mạng xã hội qua loạt livestream với sự tham gia của nhiều influencer. Chính sách đặt cọc linh hoạt - cho phép lựa chọn giữa mua xe kèm pin hoặc thuê pin - cũng giúp giảm rào cản, tạo điều kiện tối ưu cho người tiêu dùng.

Chiến dịch đã biến một làn sóng chú ý truyền thông thành kết quả kinh doanh cụ thể, cho thấy cách tiếp cận lấy khách hàng số làm trung tâm có thể tạo nên tác động thực sự, ngay cả trong một thị trường còn nhiều rào cản như xe điện.

6 giải thưởng quốc tế và thông điệp vượt ra ngoài những con số

Chiến dịch VF 3 đã mang về 6 giải thưởng danh giá tại Effie APAC 2025, gồm: 2 giải Vàng: Hạng mục Automotive và Shopper & e-Commerce Marketing; 2 giải Đồng: Asia Pacific Brands và Marketing Disruptors; 2 giải đặc biệt: Brand of the Year - Hạng Nhì và Marketer of the Year - Hạng Ba.

Mỗi giải thưởng là một minh chứng rõ nét: Giải Vàng Automotive: Khẳng định khả năng chinh phục một ngành công nghiệp khốc liệt. Giải Vàng e-Commerce: Cho thấy năng lực đổi mới trong chuyển đổi số và hành vi mua sắm mới. Giải Đồng Marketing Disruptors: Tôn vinh tinh thần tiên phong, dám thách thức lối mòn. Danh hiệu Brand & Marketer of the Year: Xác lập vị thế của VinFast như một trong những thương hiệu hiệu quả nhất châu Á.

Không giống nhiều giải thưởng chỉ tôn vinh tính sáng tạo, Effie đặc biệt chú trọng đến hiệu quả thực tế, từ chiến lược ban đầu đến kết quả đo lường cuối cùng. Do đó, chiến thắng này không chỉ là sự công nhận của ngành marketing quốc tế, mà còn là tuyên bố mạnh mẽ: thương hiệu Việt hoàn toàn có thể dẫn đầu xu thế toàn cầu.

Từ thành công chiến dịch đến biểu tượng toàn cầu mới

VF 3 không chỉ giúp VinFast phá kỷ lục doanh số, mà còn đưa thương hiệu bước vào một chương mới: trở thành case study được cả khu vực công nhận. Nếu trước đây VinFast nổi bật nhờ sản phẩm và tham vọng toàn cầu, thì lần này, chiến dịch VF 3 khẳng định rằng sáng tạo và hiệu quả trong truyền thông cũng có thể là vũ khí cạnh tranh mạnh mẽ.

Trong khi nhiều hãng xe truyền thống vẫn bám vào các công cụ marketing cũ kỹ, VinFast lại chọn hướng đi hiện đại - lấy khách hàng số làm trọng tâm, tận dụng triệt để nền tảng số để biến sự chú ý thành doanh thu thật. Chiến thắng của VF 3 là bằng chứng rõ ràng cho thấy thương hiệu Việt có thể làm được nhiều hơn những gì thế giới từng nghĩ.

VF 3 - Biểu tượng mới của ngành ô tô và marketing Việt Nam

Từ “66 giờ lịch sử” đến “6 giải thưởng quốc tế”, VF 3 không chỉ mở ra chương mới cho VinFast, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành marketing Việt Nam trên bản đồ khu vực. Thành công này chứng minh rằng, để vươn ra thế giới, thương hiệu Việt không chỉ cần sản phẩm tốt, mà còn cần tư duy chiến lược, sáng tạo và hiệu quả.

Với VF 3, VinFast đã làm được điều đó – và hơn thế nữa, đã tạo ra một biểu tượng toàn cầu mới cho khát vọng Việt.