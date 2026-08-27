Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027

(GLO)- Sáng 27-8, tại trụ sở Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh và trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Năm học 2025-2026 là năm đầu tiên toàn ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cả nước có khoảng 4,82 triệu trẻ mầm non và hơn 19 triệu học sinh phổ thông đến trường. Công tác tuyển sinh đầu cấp có chuyển biến tích cực, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 tiếp tục tăng hơn 24% so với năm học trước.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai phổ cập và đăng ký đạt chuẩn phổ cập vào năm 2030; 34/34 tỉnh, thành phố đều có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ngoài công lập. Nhiều địa phương đã thực hiện chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí cho 100% học sinh ngay từ năm học 2026-2027.

Cả nước hiện có 78 trường THPT chuyên, trong đó 71 trường thuộc Sở GD&ĐT và 7 trường thuộc cơ sở giáo dục đại học; hơn 1,2 triệu giáo viên mầm non, phổ thông và hơn 98,4 ngàn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Năm 2025, cả nước tuyển sinh khoảng 2,2 triệu người học, tốt nghiệp khoảng 1,8 triệu người.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kim Hường

Đối với tỉnh Gia Lai, năm học 2025-2026 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đánh dấu năm học đầu tiên của tỉnh mới sau sáp nhập theo Nghị quyết số 202/2025/QH15.

Ngành Giáo dục đã hoàn thành 24/35 nhiệm vụ được giao; tạo 4 thành tựu đột phá, bao gồm: chủ động kiến tạo chính sách đặc thù, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn lẫn đại trà, thực thi công bằng xã hội và giáo dục vùng biên giới, bứt phá mạnh mẽ về chuyển đổi số.

Năm học 2026-2027, tỉnh Gia Lai ưu tiên đầu tư kinh phí cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường phổ thông bán trú, trường mầm non và các trường ở vùng đặc biệt khó khăn và nơi biên giới.

Với chủ đề "Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, năm học 2026-2027, cả nước tập trung đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản trị phát triển giáo dục; tập trung xử lý các điểm nghẽn về đội ngũ và cơ sở vật chất.

Cùng với đó, ưu tiên ngân sách và đầu tư công cho giáo viên, phòng học và đào tạo nhân lực chiến lược; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phù hợp điều kiện; tăng thực hành, trải nghiệm, STEM; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học; tăng cường giáo dục đạo đức, lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống, sức khỏe và an toàn trường học.

Hoàn thiện mô hình thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng bảo đảm gọn nhẹ, thực chất, phòng - chống gian lận, tiêu cực; hiện đại hóa giáo dục đại học, phát triển nhân lực trình độ cao, đầu tư phát triển 3-5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng toàn diện trí tuệ nhân tạo, tăng cường sự hiện diện của giáo dục Việt Nam trong các mạng lưới khu vực và quốc tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của ngành Giáo dục trong triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026.

Năm học 2026-2027, Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu toàn ngành phải bắt đầu giai đoạn mới với tư duy mới, cách làm mới, quyết tâm tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm đếm công việc sang đo lường kết quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi chủ trương, chính sách phải thực sự đi vào cuộc sống, được đánh giá bằng thực chất hiệu quả với người học, giáo viên, nhà trường và nguồn nhân lực.

Các bộ, ngành đảm bảo về cơ sở vật chất, trường học, lớp học, giáo viên; quan tâm ưu tiên chương trình giáo dục ở các vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, sao cho học sinh có đủ cơ hội học tập.

Ngành Giáo dục cũng cần tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá thi cử, giảm áp lực cho học sinh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng học tập, phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn mới.