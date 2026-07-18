Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân

(GLO)- Chiều 17-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì buổi tiếp và đối thoại định kỳ tháng 7 để xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân.

Tham dự buổi làm việc có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và thực thi đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Dũng Nhân

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp nghe công dân trình bày ý kiến, báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra tỉnh và ý kiến của các cơ quan chuyên môn đối với 3 vụ khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, trường hợp ông Nguyễn Văn Tịnh (trú tại khu phố Tài Lương 1, phường Hoài Nhơn) khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn (cũ), đề nghị được chuyển mục đích sử dụng thửa đất số 169, tờ bản đồ số 51 từ đất nông nghiệp sang đất ở để xây dựng nhà ở.

Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả xác minh từng vụ khiếu nại của công dân. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận định, việc giải quyết của địa phương được thực hiện trên cơ sở quy hoạch và các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, xét nguyện vọng của công dân nhất là trong điều kiện khó khăn về chỗ ở, Chủ tịch UBND tỉnh giao chính quyền địa phương tiếp tục rà soát hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch và nhu cầu thực tế của gia đình. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định thì nghiên cứu, xem xét theo hướng linh hoạt để giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Tiếp đó là vụ việc của ông Nguyễn Văn Đức (trú tại phường Quy Nhơn Bắc) khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 164,94 m² đất để thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư khu vực 5, phường Nhơn Phú (nay là phường Quy Nhơn Bắc); đồng thời đề nghị được bồi thường diện tích đất ở và đất vườn theo nguyện vọng của gia đình.

Đối với trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kết luận phương án bồi thường, hỗ trợ đã được áp dụng là đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng đã vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hiện hành để bảo đảm quyền lợi của hộ gia đình nên không có cơ sở pháp lý để giải quyết theo hướng khác.

Dù vậy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND phường Quy Nhơn Bắc rà soát hoàn cảnh thực tế của gia đình; nếu thuộc diện khó khăn thì nghiên cứu xem xét hỗ trợ theo các chính sách phù hợp nhằm góp phần giúp gia đình ông Đức ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Phụng (thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến) trình bày những nội dung khiếu kiện tại buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với trường hợp của ông Thái Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Phụng (trú tại thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến) khiếu nại, đề nghị Nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất ở đối với các thửa đất đang quản lý, sử dụng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết: Qua rà soát hồ sơ và đối chiếu quy định hiện hành, các thửa đất không đủ cơ sở pháp lý để công nhận là đất ở.

Tuy nhiên, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân trong khuôn khổ pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh giao địa phương hướng dẫn gia đình lập hồ sơ để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất nông nghiệp đối với các thửa đất đủ điều kiện. Đồng thời, nếu không đồng ý với kết quả giải quyết của cơ quan hành chính, công dân có quyền khởi kiện tại Tòa án theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật, góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện kéo dài và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.