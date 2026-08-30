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Ngư dân Đắk Lắk cứu 4 ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển

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(GLO)- Phát hiện tàu cá BĐ-95831-TS bị chìm khi đang hoạt động trên biển, các ngư dân Đắk Lắk đã khẩn trương tiếp cận, cứu an toàn 4 ngư dân Gia Lai.

Khoảng 6 giờ ngày 30-8, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo của ông Trần Hữu Lý (SN 1977, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-62047-TS về việc phát hiện tàu cá BĐ-95831-TS bị chìm khi đang hoạt động cách bờ khoảng 5 hải lý.

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Cán bộ y tế Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) kiểm tra sức khỏe các ngư dân gặp nạn. Ảnh: Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam

Tàu cá BĐ-95831-TS dài 18,1 m, công suất 740 CV, do ông Nguyễn Tổng Trần (SN 1975, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam vận động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn khẩn trương đến hỗ trợ.

Các tàu gồm: PY-62047-TS của ông Trần Hữu Lý, PY-95627-TS của ông Đặng Ân, ĐL-31711-TS của ông Đặng Văn Kha (cùng trú phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) và BĐ-99132-TS của ông Huỳnh Ninh (trú phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Đến khoảng 6 giờ 10 phút, tàu cá PY-62047-TS tiếp cận hiện trường, cứu được cả 4 ngư dân trên tàu BĐ-95831-TS, gồm: ông Nguyễn Tổng Trần, ông Tôn Văn Thảo (SN 1981), ông Phạm Ngọc Đông (SN 1988) cùng trú phường Hoài Nhơn Đông và ông Nguyễn Văn Hành (SN 1986, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Đến 9 giờ cùng ngày, tàu PY-62047-TS đưa ông Tôn Văn Thảo và ông Phạm Ngọc Đông vào bờ an toàn. 2 ngư dân còn lại được tàu PY-95627-TS của ông Đặng Ân và tàu BĐ-97869-TS của ông Lê Xuân Tâm tiếp cận, đưa lên tàu an toàn.

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Tàu cá bị phá nước. Ảnh: Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam

Hiện tàu PY-95627-TS và BĐ-97869-TS đang hỗ trợ lai dắt tàu cá BĐ-95831-TS vào bờ, dự kiến khoảng 16 giờ ngày 30-8 sẽ cập cảng Vũng Rô.

Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tiếp tục theo dõi vụ việc, phối hợp các lực lượng liên quan tiếp nhận, chăm sóc các ngư dân khi vào bờ; đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến tàu cá bị chìm.

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