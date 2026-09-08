Giá cà phê, hồ tiêu hôm nay 8/9: Hồ tiêu tăng sốc tới 4.000 đồng/kg

(GLO)- Giá cà phê hôm nay 8/9/2026 giảm 500 đồng/kg, trung bình còn 94.300 đồng/kg; hồ tiêu bật tăng 2.000 – 4.000 đồng/kg, cao nhất đạt 141.000 đồng/kg.

Thị trường nông sản ngày 8/9 ghi nhận diễn biến trái chiều. Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm 500 đồng/kg, trong khi hồ tiêu tăng mạnh tại toàn bộ các vùng khảo sát.

Hình minh họa AI.

Trên thị trường quốc tế, Robusta London phân hóa khi kỳ hạn tháng 9 tăng 1,67% nhưng các hợp đồng còn lại giảm nhẹ. Arabica New York cũng trái chiều, với các kỳ hạn xa tăng tới 1,21%.

Giá cà phê trong nước hôm nay 8/9 giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm đồng loạt giảm 500 đồng/kg, đưa mức trung bình xuống 94.300 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục có mức thu mua cao nhất với 94.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở 94.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng thấp nhất với 93.700 đồng/kg.

Thị trường Giá thu mua Thay đổi Đắk Lắk 94.200 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Lâm Đồng 93.700 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Gia Lai 94.200 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 94.500 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg Trung bình 94.300 đồng/kg Giảm 500 đồng/kg

Mặt bằng giá hiện dao động từ 93.700 – 94.500 đồng/kg, chênh lệch 800 đồng/kg giữa khu vực cao nhất và thấp nhất.

Robusta London phân hóa

Giá Robusta London ngày 8/9 không đi cùng một hướng giữa các kỳ hạn.

Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 56 USD/tấn, tương đương 1,67%, lên 3.400 USD/tấn. Ngược lại, kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 25 USD/tấn xuống 3.405 USD/tấn.

Các hợp đồng giao năm 2027 giảm từ 0,59% đến 0,61%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 3.400 USD/tấn +56 USD, +1,67% 11/26 3.405 USD/tấn -25 USD, -0,73% 01/27 3.394 USD/tấn -21 USD, -0,61% 03/27 3.376 USD/tấn -20 USD, -0,59% 05/27 3.363 USD/tấn -20 USD, -0,59%

Đơn vị giao dịch là USD/tấn, mỗi lot tương đương 10 tấn cà phê.

Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất ở kỳ hạn tháng 11/2026 với 4.769 lot.

Arabica New York: Các kỳ hạn xa tăng

Arabica New York cũng có sự phân hóa nhưng nghiêng về chiều tăng ở các hợp đồng xa.

Kỳ hạn tháng 9/2026 giảm nhẹ 0,10 US cent/lb, tương đương 0,03%, xuống 324,25 US cent/lb.

Trong khi đó, tháng 12/2026 tăng 0,08%; tháng 3/2027 tăng 0,82%; tháng 5/2027 tăng 1,06% và tháng 7/2027 tăng mạnh nhất 1,21%.

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi 09/26 324,25 US cent/lb -0,10, -0,03% 12/26 295,60 US cent/lb +0,25, +0,08% 03/27 287,40 US cent/lb +2,35, +0,82% 05/27 285,05 US cent/lb +3,00, +1,06% 07/27 283,40 US cent/lb +3,40, +1,21%

Đơn vị niêm yết là US cent/lb; 1 lb tương đương khoảng 0,45 kg, mỗi lot giao dịch khoảng 17 tấn.

Giá hồ tiêu hôm nay 8/9 tăng mạnh 2.000 – 4.000 đồng/kg

Hồ tiêu là điểm nổi bật của thị trường ngày 8/9 khi giá tăng tại toàn bộ các vùng khảo sát.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất 4.000 đồng/kg, lên 141.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất trên thị trường.

Đắk Lắk tăng 3.500 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) tăng 2.500 đồng/kg lên 137.500 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng tăng 2.000 đồng/kg, đạt 137.000 đồng/kg.

Bảng giá hồ tiêu hôm nay 8/9/2026

Khu vực Giá thu mua Thay đổi Gia Lai 137.000 đồng/kg Tăng 2.000 đồng/kg Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) 137.500 đồng/kg Tăng 2.500 đồng/kg Đắk Lắk 140.000 đồng/kg Tăng 3.500 đồng/kg Bình Phước (Đồng Nai) 137.000 đồng/kg Tăng 2.000 đồng/kg Đắk Nông (Lâm Đồng) 141.000 đồng/kg Tăng 4.000 đồng/kg Trung bình 138.500 đồng/kg Tăng mạnh

Mặt bằng giá hồ tiêu hiện được đẩy lên khoảng 137.000 – 141.000 đồng/kg. So với phiên trước, đà tăng diễn ra trên diện rộng thay vì chỉ tập trung ở một vài khu vực.

Giá tiêu Ấn Độ chưa thay đổi

Giá các loại tiêu tại thị trường Ấn Độ tiếp tục giữ nguyên theo đồng rupee.

Loại tiêu Giá rupee/tạ Thay đổi Giá quy đổi GARBLED 71.400 0 203.683 đồng/kg Gram/lít 68.400 0 195.125 đồng/kg UNGARBLED 69.400 0 197.978 đồng/kg

Mức quy đổi sang tiền Việt có thể thay đổi theo tỷ giá tại từng thời điểm.

Hồ tiêu trở thành tâm điểm thị trường

Điểm đáng chú ý ngày 8/9 là sự trái chiều giữa hai mặt hàng. Cà phê trong nước giảm thêm 500 đồng/kg xuống trung bình 94.300 đồng/kg, trong khi hồ tiêu bật tăng 2.000 – 4.000 đồng/kg.

Mức 141.000 đồng/kg tại Đắk Nông (Lâm Đồng) đưa hồ tiêu trở lại vùng giá cao hơn đáng kể so với những phiên đầu tháng 9. Thị trường các phiên tới sẽ đáng chú ý ở khả năng duy trì đà tăng này.