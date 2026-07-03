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Siết quản lý hoạt động kinh doanh, bảo vệ người tiêu dùng

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HẢI YẾN HẢI YẾN
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(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương Gia Lai) đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với sự vào cuộc của cơ quan quản lý, các cơ sở kinh doanh cũng nâng cao ý thức, hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và bền vững.

Xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Kế hoạch số 127/KH-UBND của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Với chủ đề hành động “An toàn thông tin - Gắn kết niềm tin - Tiêu dùng bền vững”, nhiều hoạt động đã được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, góp phần nâng cao nhận thức của cả người bán lẫn người mua.

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Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra tại cửa hàng đặc sản Hương Biển (phường Quy Nhơn). Ảnh: H.Y

Nổi bật là vận động 106 đơn vị phân phối, bán lẻ hàng hóa và 631 cơ sở kinh doanh xăng dầu ký cam kết niêm yết giá, bán đúng giá, không găm hàng.

Đặc biệt, thông qua các hội nghị tuyên truyền gắn với Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng QLTT đã vận động hơn 2.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết chấp hành pháp luật.

Bên cạnh đó, hơn 2.000 áp phích đường dây nóng của lực lượng QLTT và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được dán tại các cơ sở kinh doanh, giúp người dân dễ dàng phản ánh các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Bà Phạm Thị Ánh Nhung, chủ cửa hàng tạp hóa Hùng Nhung (phường Pleiku), chia sẻ: “Sau khi được lực lượng QLTT tuyên truyền, chúng tôi rà soát lại toàn bộ hàng hóa, niêm yết giá đầy đủ, kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và lưu giữ hóa đơn chứng từ. Làm ăn lâu dài thì điều quan trọng nhất là giữ uy tín với khách hàng”.

Trong khi đó, nhiều khách sạn cũng chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - chủ khách sạn Đông Tây (phường Quy Nhơn) cho biết: “Lượng khách du lịch đến tỉnh ngày càng tăng. Vì vậy, chúng tôi luôn tuân thủ quy định về giá cả, chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm, coi việc bảo vệ quyền lợi khách hàng không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, thân thiện”.

Kiểm tra chặt để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Từ ngày 15-12-2025 đến 14-6-2026, lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra 710 vụ, phát hiện 423 vụ vi phạm; trong đó xử lý hành chính 421 vụ, chuyển cơ quan tiến hành tố tụng 2 vụ có dấu hiệu hình sự.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 5,6 tỷ đồng, gồm hơn 4,3 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính và hơn 1,2 tỷ đồng từ bán hàng hóa tịch thu; đồng thời buộc tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm, kém chất lượng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Riêng trong đợt cao điểm thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng đã xử lý 59 vụ, xử phạt hơn 655 triệu đồng và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu hình sự.

Lực lượng quản lý thị trường vận động đại diện khách sạn Đông Tây (phường Quy Nhơn) ký cam kết tuân thủ quy định pháp luật. Ảnh: H.Y

Lực lượng quản lý thị trường vận động đại diện khách sạn Đông Tây (phường Quy Nhơn) ký cam kết tuân thủ quy định pháp luật. Ảnh: H.Y

Theo các hộ kinh doanh, DN kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, hoạt động tuyên truyền của lực lượng QLTT không chỉ giúp họ hiểu rõ quy định pháp luật mà còn nâng cao ý thức cạnh tranh lành mạnh, tránh vi phạm đáng tiếc.

Ông Lê Duy Lân - Giám đốc Khu du lịch Trung Lương (xã Cát Tiến) cho hay: “Chúng tôi luôn xác định chất lượng thực phẩm và quyền lợi khách hàng là yếu tố quyết định thương hiệu. Nguyên liệu đều có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra trước khi nhập bếp. Khi người tiêu dùng tin tưởng thì hoạt động kinh doanh mới phát triển bền vững”.

Ông Đinh Văn Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT - nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải được thực hiện bằng cả hai giải pháp là tuyên truyền và kiểm tra, xử lý nghiêm. Khi người dân hiểu rõ quyền của mình, DN chấp hành tốt pháp luật và cơ quan quản lý làm quyết liệt thì thị trường sẽ phát triển lành mạnh, minh bạch”.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra sản phẩm trước khi nhận, tuân thủ hướng dẫn sử dụng và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc hành vi gian lận thương mại.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, tăng cường kiểm soát các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm như thương mại điện tử, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, xăng dầu và an toàn thực phẩm.

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