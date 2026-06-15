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Cảnh báo hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp lập nhiều hệ thống kế toán để che giấu doanh thu

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, Vietnamnet)

(GLO)- Cục Thuế vừa có văn bản về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập 2 hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.

Văn bản được gửi cho các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; các đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế.

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Cục Thuế kêu gọi ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ kế toán. Ảnh: Cục Thuế/VGP

Theo Cục Thuế, thời gian qua, cơ quan quản lý vẫn ghi nhận tình trạng một số doanh nghiệp sử dụng đồng thời 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu, làm sai lệch nghĩa vụ thuế. Đồng thời nhấn mạnh, đây là hành vi vi phạm pháp luật về kế toán và thuế, có thể dẫn đến các rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Cục Thuế đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kế toán, thuế đến hội viên và khách hàng; làm rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp trong quản trị nội bộ và hành vi vi phạm như lập từ 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng 1 kỳ kế toán; cảnh báo các dấu hiệu rủi ro phổ biến trong ghi nhận doanh thu, chi phí và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

Các hiệp hội nghề nghiệp, đại lý thuế và đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn thuế được đề nghị tham gia tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng quy chế quản trị nội bộ và tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật thuế và các quy định có liên quan.

Các đơn vị tư vấn kê khai, nộp thuế đúng quy định; hỗ trợ doanh nghiệp rà soát, đối chiếu dữ liệu giữa sổ kế toán, hóa đơn và giao dịch thanh toán; đồng thời cảnh báo sớm các rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Ngoài ra, Cục Thuế cũng đề nghị phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền như hội nghị, hội thảo, chương trình tập huấn, đối thoại với doanh nghiệp; đồng thời tiếp nhận ý kiến chuyên môn, phản hồi thực tiễn để nâng cao hiệu quả quản lý.

Về trách nhiệm nghề nghiệp, Cục Thuế nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp và quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ; không tiếp tay, không tham gia hoặc hỗ trợ các hành vi gian lận thuế; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

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