Các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 19-1, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc. Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng nước ta trong gần 96 năm qua đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước của dân tộc, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo đà đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.T

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sĩ” và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, TP. Hà Nội).

Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Đại hội sẽ được đón các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Nội dung và thông tin về Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục được cập nhật, phản ánh kịp thời trên các loại hình báo chí và các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.