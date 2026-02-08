Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn chúc Tết tại các phường phía Tây Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân các phường: An Phú, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất và Diên Hồng.

Theo đó, đồng chí Trần Minh Sơn đã trao 100 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Phú.

Đồng chí Trần Minh Sơn (hàng đầu, thứ 7 từ phải sang) trao quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Phú. Ảnh: Huy Toàn

Đồng thời, thay mặt lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà 25 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn các phường: An Phú, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất và Diên Hồng, mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng tiền mặt và 500 nghìn đồng tiền quà.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Minh Sơn gửi lời chúc mừng năm mới và mong muốn các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (bìa trái) thăm, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các phường tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để động viên các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn đón Tết vui tươi, đầm ấm; thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận đối với nhân dân.