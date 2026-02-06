Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và tặng quà Tết ở thôn O2, xã Vĩnh Sơn

(GLO)- Chiều 5-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến thăm, tặng quà Tết tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy 2 xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Thạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm hỏi sức khỏe, đời sống và tặng quà cho người dân thôn O2. Ảnh: Trương Trang

Thôn O2 là nơi xa xôi, cách trở; toàn thôn hiện có 57 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu, 100% là người Bahnar.

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, tình hình kinh tế - xã hội ở thôn O2 đã có sự phát triển hơn trước, song vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hiện nay, thôn còn 20 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo.

Tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã trao tặng xã Vĩnh Sơn 1 suất quà và 10 triệu đồng tiền mặt; tặng thôn O2 1 suất quà và 5 triệu đồng tiền mặt, cùng 57 suất quà cho 57 hộ dân (1 triệu đồng/suất).

Ngoài ra, người dân thôn O2 còn được nhận nhiều phần quà khác từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Sơn, tạo điều kiện để bà con đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, ấm áp.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của thôn O2; đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của cán bộ thôn, xã trong năm 2025, nhất là việc nỗ lực hoàn thành con đường bê tông dẫn lên thôn, hiện sắp hoàn thành những cây số cuối cùng.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống của người dân, nhất là về phát triển kinh tế.

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn người dân thôn O2 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển đời sống kinh tế - văn hóa; chung tay cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện theo những định hướng mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ phải sang) trao tặng quà cho Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh. Ảnh: Trương Trang

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh. Sau khi nghe lãnh đạo xã báo cáo khái quát tình hình của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn xã tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có để cùng với các địa phương của tỉnh phát triển bền vững trong thời gian đến.