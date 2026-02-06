Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chúc Tết người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn Tây

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

PHÚ HÒA
(GLO)- Chiều 6-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết người có công tiêu biểu trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây và cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Gia Lai.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã đến thăm và chúc Tết các gia đình thương binh, bệnh binh gồm: Nguyễn Trọng Tài, Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Xuân Thiện, Tô Đạt Trung và Bùi Thị Huệ.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025 với việc duy trì đà tăng trưởng tích cực; các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi, đời sống nhân dân cơ bản ổn định.

pct-hoang-2-b.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Xuân Hòa (khu phố 1, phường Quy Nhơn Tây). Ảnh: Dũng Nhân

Đặc biệt, trong bối cảnh phải hứng chịu 2 đợt thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại về hạ tầng và sản xuất nhưng các cấp, ngành và địa phương đã khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, khôi phục sản xuất, bảo đảm đời sống người dân trước thềm năm mới.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, năm 2025, tỉnh Gia Lai còn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

pct-hoang-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm và chúc Tết gia đình thương binh Bùi Thị Huề (khu phố 2, phường Quy Nhơn Tây). Ảnh: Dũng Nhân

Trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp của người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả sản xuất, kinh doanh mà Điện lực Gia Lai đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nhất là trong bảo đảm hạ tầng năng lượng phục vụ thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm tăng tốc triển khai nhiều dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty bám sát định hướng thu hút đầu tư của tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch cấp điện, hỗ trợ kịp thời cho các nhà đầu tư.

pct-nguyen-tu-cong-hoang-tham-va-chuc-tet-cong-ty-dien-luc-gia-lai.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên, người lao động Điện lực Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Trong năm 2026, tỉnh đã phê duyệt nhiều dự án điện năng lượng tái tạo, do đó, ngành điện cần phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu nối, hòa lưới điện quốc gia.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp lưới điện, mở rộng phạm vi phủ điện đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực. Trước mắt, đơn vị phải bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục để phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

pct-nguyen-tu-cong-hoang-tang-qua-cho-dien-luc-gia-lai.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (thứ 6 từ phải sang) tặng quà cho Công ty Điện lực Gia Lai﻿. Ảnh: Dũng Nhân

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chúc tập thể lãnh đạo, công nhân viên của Công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

