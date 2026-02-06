Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Sáng 6-2, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết tại Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku hiện đang quản lý, chăm sóc 140 đối tượng là người cao tuổi, trẻ mồ côi, người tâm thần, người khuyết tật… Làng trẻ em SOS Pleiku đang quản lý, chăm sóc 94 em; trong đó có 27 em đang học cao đẳng, đại học.

dong-chi-siu-huong-tang-qua-trung-tam-bao-tro-xa-hoi-tong-hop-pleiku.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku. Ảnh: P.D

Tại các nơi đến thăm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các cháu có hoàn cảnh đặc biệt, người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng; đồng thời, ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trong công tác chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Siu Hương chúc các đơn vị đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo môi trường an toàn, yêu thương để các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng ổn định cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

dong-chi-siu-huong-thu-4-tu-phai-sang-tang-qua-lang-tre-em-sos-pleiku.jpg
Đồng chí Siu Hương (thứ 4 từ phải sang) tặng quà Làng Trẻ em SOS Pleiku. Ảnh: P.D

Dịp này, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đã trao quà Tết, gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước và Đoàn ĐBQH tỉnh đến các cháu và những người đang được nuôi dưỡng tại 2 đơn vị.

