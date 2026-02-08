Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công

(GLO)- Ngày 8-2, Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công tiêu biểu tại một số địa phương phía Tây tỉnh.

Tham gia cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND các địa phương, đơn vị liên quan.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết Kho K54 đóng quân trên địa bàn xã Ia Rbol; trao quà của tỉnh cùng 10 triệu đồng tiền mặt.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc Tết Kho K54 đóng quân trên địa bàn xã Ia Rbol. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chúc cán bộ, chiến sĩ đơn vị đón xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc vui vẻ, ấm áp; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, chúc Tết 25 hộ gia đình người có công tiêu biểu tại các xã: Ia Rbol, Ia Rsai, Uar, Ia Dreh và Phú Túc, mỗi hộ được trao 1 phần quà của tỉnh và 2 triệu đồng tiền mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) tặng quà, chúc Tết gia đình bà Phan Thị Tựu (Bôn Hoai, xã Ia Rbol). Ảnh: R'Piên

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, người có công; bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu và cộng đồng noi theo; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 3 từ trái sang) ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của gia đình ông Nguyễn Công Xứ (thôn Huy Hoàng, xã Uar). Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để các gia đình đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình, trọn vẹn niềm vui.