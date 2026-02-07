Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc Tết các đơn vị phục vụ Tết Nguyên đán

(GLO)- Ngày 6-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn khu vực Quy Nhơn.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc Tết tại Công ty cổ phần Môi trường Bình Định; Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn; Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bên trái) tặng quà cho Công ty cổ phần Môi trường Bình Định. Ảnh: Đức Hải

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các đơn vị trong việc duy trì tốt các hoạt động vệ sinh môi trường, cấp thoát nước, chiếu sáng đô thị; góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bìa trái) thăm, tặng quà Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định. Ảnh: Đức Hải

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dịp Tết là thời điểm nhu cầu sử dụng các dịch vụ công ích tăng cao; đặc biệt trong năm 2026, tỉnh Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia.

Do đó, các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án phục vụ, bố trí lực lượng trực hợp lý, bảo đảm các hoạt động được duy trì ổn định, góp phần tạo hình ảnh Gia Lai xanh - sạch - đẹp, thân thiện trong mắt du khách.

Cùng với trao tặng quà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (bên phải) tặng quà Công ty cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn. Ảnh: Đức Hải

Đại diện các đơn vị đã cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh và cam kết bảo đảm các dịch vụ công ích hoạt động ổn định, liên tục; đáp ứng yêu cầu dịp trước, trong và sau Tết cổ truyền của dân tộc, cũng như trong tổ chức các sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai và các hoạt động khác.