Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, chúc Tết các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh

(GLO)- Sáng 6-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ gồm: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh nội địa và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa; chủ động dự báo, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh trật tự, cháy nổ, tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy cho người dân; sẵn sàng ứng trực, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ trong những ngày Tết.

PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với lực lượng Cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương tinh thần trực chiến 24/24 giờ; yêu cầu tăng cường tuần tra, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống, giữ vững thế trận an ninh cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, động viên phòng An ninh nội địa. Ảnh: Dũng Nhân

Với Phòng An ninh nội địa và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả nắm tình hình, điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm; yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, nâng cao chất lượng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tăng cường nghiệp vụ giữ vững trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết. Ảnh: Dũng Nhân

Tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong cao điểm cuối năm; yêu cầu đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải; bố trí lực lượng hợp lý tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, tai nạn; ứng dụng công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: Dũng Nhân

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quy Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; yêu cầu bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho Công an phường Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Nhân dịp năm mới 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và gia đình đón Tết đầm ấm, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.