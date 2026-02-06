Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, chúc Tết các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 6-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ gồm: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh nội địa và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình từ sớm, từ xa; chủ động dự báo, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để phát sinh điểm nóng, đột xuất, bất ngờ. Đồng thời, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh trật tự, cháy nổ, tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

pct-thanh-chuc-tet-6.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy cho người dân; sẵn sàng ứng trực, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ trong những ngày Tết.

pct-thanh-chuc-tet-3.jpg
PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chúc tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với lực lượng Cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương tinh thần trực chiến 24/24 giờ; yêu cầu tăng cường tuần tra, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống phức tạp, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống, giữ vững thế trận an ninh cơ sở.

pct-thanh-tham-noi-dia.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, động viên phòng An ninh nội địa. Ảnh: Dũng Nhân

Với Phòng An ninh nội địa và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả nắm tình hình, điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp, được dư luận quan tâm; yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, nâng cao chất lượng giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan nội chính, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

pct-thanh-chuc-tet.jpg
PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tăng cường nghiệp vụ giữ vững trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết. Ảnh: Dũng Nhân

Tại Phòng Cảnh sát giao thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong cao điểm cuối năm; yêu cầu đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải; bố trí lực lượng hợp lý tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, tai nạn; ứng dụng công nghệ trong giám sát, xử lý vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

pct-thanh-chuc-tet-7.jpg
PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: Dũng Nhân

Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quy Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương vai trò nòng cốt của lực lượng công an cơ sở trong giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; yêu cầu bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân phòng, tổ bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

pct-thanh-chuc-tet-2.jpg
PCT Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng quà cho Công an phường Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Nhân dịp năm mới 2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và gia đình đón Tết đầm ấm, an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-2, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết tại Làng trẻ em SOS Pleiku và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku (phường Thống Nhất) nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang

Thời sự

(GLO)- Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 5-2, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà động viên các đơn vị lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thời sự

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các đơn vị và gia đình người có công

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi; thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công trên địa bàn các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3-2, đoàn công tác do đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm Khu di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Krong.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn và Chi bộ Vạn Đức

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 3-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức (xã Vạn Đức).

null