Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu IV do Thiếu tướng Lok Punthuon - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Quang Tấn

Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Lok Punthuon cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo UBND tỉnh dành cho đoàn. Đồng thời khẳng định, Bộ tư lệnh Quân khu IV và tỉnh Gia Lai có mối quan hệ đoàn kết, chí tình, chí nghĩa trong suốt nhiều năm qua và tiếp tục được vun đắp, gìn giữ, phát triển lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu IV dành cho tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Bộ Tư lệnh Quân khu IV đặc biệt trân trọng đối với những hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của tỉnh Gia Lai dành cho các tỉnh Đông Bắc Campuchia nói chung và Bộ Tư lệnh Quân khu IV nói riêng, đặc biệt là trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh biên giới và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Thiếu tướng Lok Punthuon gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo tỉnh, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai; chúc mối quan hệ giữa 2 đất nước nói chung và giữa Quân khu IV với tỉnh Gia Lai luôn bền chặt, ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu IV dành cho tỉnh Gia Lai. Đồng thời cho biết: Sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn thứ 2 cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông - logistics tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện kết nối thuận lợi với các vùng trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu IV. Ảnh: Quang Tấn

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng; trong đó, sự ổn định ở biên giới đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai nói riêng và đất nước nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị của 2 dân tộc Việt Nam - Campuchia, giữa tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu IV luôn được gìn giữ, phát huy trong thời gian qua. Các đơn vị, lực lượng vũ trang 2 bên đã phối hợp chặt chẽ, cùng nhau giữ vững, bảo đảm an ninh chính trị tại khu vực biên giới.

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ của chính quyền, nhân dân các tỉnh Đông Bắc Campuchia cùng Bộ Tư lệnh Quân khu IV và Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia), tạo điều kiện để Đội K52 tỉnh Gia Lai tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam về nước.

Bộ Tư lệnh Quân khu IV tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu IV tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin kịp thời, bảo đảm an ninh biên giới và hỗ trợ Đội K52 hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Bộ Tư lệnh Quân khu IV đã tặng nhau những phần quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm trân quý.