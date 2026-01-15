Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân

(GLO)- Sáng 15-1, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì phiên tiếp và đối thoại trực tiếp với các công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của 3 lượt công dân.

Theo đó, ông Huỳnh Hạnh (thôn Tân Thanh, xã Cát Tiến) kiến nghị UBND tỉnh xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất còn lại 2.724 m² hoặc giao 2 lô đất tái định cư tại Khu dân cư xã Cát Hải (nay là xã Cát Tiến) do ảnh hưởng thu hồi đất từ năm 2005.

Ông Hoàng Xuân Chánh (khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông) trình bày kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: Dũng Nhân

Ông Hoàng Xuân Chánh (khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông) kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đối với 241,4 m² đất vườn trong cùng thửa đất có nhà ở; bồi thường hồ nuôi cá và tường rào phía Nam; đồng thời, đề nghị giao 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất cho con gái là bà Hoàng Phương Diệu do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường vào Khu nhà ở xã hội Nhơn Bình.

Ông Đỗ Hữu Nhi và bà Phạm Thị Hồng (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) kiến nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ kiến trúc trên đất và giao 1 lô đất tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa.

Qua xem xét hồ sơ vụ việc, tham khảo ý kiến của các sở, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kết luận: Đối với trường hợp ông Huỳnh Hạnh, phần diện tích 2.724 m² đang sử dụng là đất do Nhà nước quản lý, không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Việc yêu cầu giao đất tái định cư là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Đối với trường hợp ông Hoàng Xuân Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, các giao dịch chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay không đủ cơ sở pháp lý để xem xét bồi thường theo hạn mức đất ở.

Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 241,4 m² đất vườn đã được thực hiện đúng quy định; đồng thời, không xem xét giao đất tái định cư theo kiến nghị của hộ dân. Tuy nhiên, tỉnh thống nhất bồi thường hồ nuôi cá và tường rào phía Nam theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trả lời kiến nghị của ông Đỗ Hữu Nhi và bà Phạm Thị Hồng (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông). Ảnh: Dũng Nhân

Đối với trường hợp ông Đỗ Hữu Nhi và bà Phạm Thị Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao UBND phường Quy Nhơn Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát lại quá trình sinh sống thực tế của hộ dân; đồng thời rà soát tổng thể hồ sơ. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất cho phù hợp.