Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 10

(GLO)- Chiều 15-10, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10-2025.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Buổi tiếp công dân nhằm lắng nghe, xem xét và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, phản ánh của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: Xuân Định

Tại buổi tiếp, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã xem xét, đối thoại và giải quyết 3 vụ việc khiếu nại, kiến nghị của công dân.

Đầu tiên là vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Trọng Nhuế (phường Ayun Pa), khiếu nại Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 25-6-2025 của Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa (cũ) về việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thực hiện Dự án đường quy hoạch từ Vành đai 1 đến đường Ngô Quyền.

Kết quả xác minh cho thấy, hộ ông Nhuế đã được bồi thường, hỗ trợ 804,5 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ, xử lý đúng quy định pháp luật; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế của chính quyền địa phương như chậm trễ trong giải quyết, buông lỏng quản lý trật tự xây dựng để xảy ra tình trạng xây dựng nhà nuôi chim yến trái phép trên đất nông nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm cán bộ liên quan, bảo đảm kỷ cương hành chính và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Ông Trần Mạnh Đạt (xã Ia Grai) trình bày nội dung khiếu nại tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Xuân Định

Tiếp theo là vụ việc của ông Trần Mạnh Đạt (được ủy quyền bởi ông Lê Đình Choang và bà Nguyễn Thị Vân, xã Ia Grai) khiếu nại Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 7-3-2025 của Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (cũ) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Qua xác minh, hộ ông Choang đã đào xới, trồng cà phê trên diện tích 180 m² đất thuộc đường đi chung, không nằm trong phạm vi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với trường hợp này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xem xét lại việc xử phạt hành chính, xác định rõ ranh giới, vị trí con đường; đồng thời, yêu cầu tăng cường phối hợp giữa chính quyền và người dân để làm rõ hiện trạng sử dụng đất, bảo đảm khách quan, đúng pháp luật và quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.

Cuối cùng là vụ việc của bà Lê Thị Kim Xuyến (phường Quy Nhơn Đông) kiến nghị được giao thêm 1 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường do bị ảnh hưởng bởi Dự án đường ven biển ĐT.639.

Kết quả xác minh cho thấy, hộ bà Xuyến đã được bồi thường 2,77 tỷ đồng và bố trí 1 lô đất tái định cư có diện tích 77,5 m², lớn hơn 10,5 m² so với diện tích bị thu hồi. Hộ có 8 nhân khẩu, chỉ gồm 1 cặp vợ chồng nên không đủ điều kiện được giao thêm lô đất tái định cư theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với công dân. Ảnh: Xuân Định

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Tỉnh luôn chỉ đạo giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Việc trực tiếp đối thoại, lắng nghe, giải thích rõ ràng là minh chứng cho sự nghiêm túc, cầu thị và công khai trong công tác tiếp dân.

Các buổi đối thoại định kỳ không chỉ góp phần giải quyết kịp thời quyền lợi chính đáng của công dân, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong thực thi pháp luật, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo đảm trật tự, kỷ cương và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.