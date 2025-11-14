Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-11, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ để xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo các địa phương và các cơ quan liên quan trình bày cụ thể nội dung từng vụ việc, phương án đề xuất giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với từng vụ việc; các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của từng hộ dân.

chu-tich-ubnd-tinh-tiep-cong-dan.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lắng nghe kiến nghị của các hộ dân. Ảnh: N.L

Theo đó, do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị và Du lịch sinh thái Diêm Vân, hộ gia đình bà Lê Thị Đành, Lê Thị Quá, Lê Thị Dư, Lê Thị Thừa và ông Hồ Văn Phụng (xã Tuy Phước) yêu cầu giao lô đất tái định cư tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi (500 m2 đất ở).

Còn hộ gia đình bà Trần Thị Thanh Trang (phường Quy Nhơn) thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án chỉnh trang đô thị khu dân cư (tại KV9A, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nay là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Gia đình yêu cầu giao 1 lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường.

ho-gia-dinh-y-kien-tai-tiep-cong-dan.jpg
Hộ gia đình bà Trần Thị Thanh Trang (phường Quy Nhơn) khiếu nại giao 1 lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường. Ảnh: N.L

Tương tự, hộ gia đình bà Mai Thị Chớ và ông Lê Văn Quốc (phường Quy Nhơn Đông) khiếu nại yêu cầu xem xét bồi thường 1 lô đất tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Suối Cả (phường Quy Nhơn Đông).

Sau khi lắng nghe nguyện vọng của từng hộ dân, đồng thời nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng các hộ dân nên hiểu và tuân thủ với quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, đối với hộ bà Lê Thị Đành, Lê Thị Quá, Lê Thị Dư, Lê Thị Thừa và ông Hồ Văn Phụng, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng yêu cầu giao đất tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Do đó, hộ gia đình cần tuân thủ theo quyết định của cơ quan, tổ chức.

Đối với hộ gia đình bà Trang, xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình đang ở chung một nhà, diện tích chật hẹp, gia đình đông nhân khẩu nên tỉnh sẽ xem xét cho mua nhà ở xã hội để ổn định về chỗ ở.

quang-canh-tiep-cong-dan.jpg
Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: N.L

Đối với khiếu nại của hộ gia đình bà Chớ, ông Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc khiếu nại này đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hết nội dung và hết thẩm quyền, không có tình tiết mới và đã ban hành thông báo chấm dứt khiếu nại. Tuy nhiên, xét hộ gia đình khai hoang các thửa đất bị ảnh hưởng Dự án trước năm 1993, sử dụng trồng cây nông nghiệp đến khi Nhà nước quy hoạch xây dựng khu dân cư nên cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm để gia đình ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý từng trường hợp khiếu nại, kiến nghị của công dân trên tinh thần đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị đối với các vụ việc, trường hợp công dân kiến nghị đã được tỉnh giải quyết đúng quy định thì phải nghiêm chỉnh chấp hành, nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường tốt cho địa phương phát triển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, đối thoại với công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, đối thoại với công dân định kỳ

(BĐ) - Chiều 17.6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13 sẽ được Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ.

Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

Thời sự

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

Thời sự

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Thời sự

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

Thời sự

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null