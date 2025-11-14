Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Chiều 14-11, tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ để xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo các địa phương và các cơ quan liên quan trình bày cụ thể nội dung từng vụ việc, phương án đề xuất giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với từng vụ việc; các ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của từng hộ dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lắng nghe kiến nghị của các hộ dân. Ảnh: N.L

Theo đó, do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị và Du lịch sinh thái Diêm Vân, hộ gia đình bà Lê Thị Đành, Lê Thị Quá, Lê Thị Dư, Lê Thị Thừa và ông Hồ Văn Phụng (xã Tuy Phước) yêu cầu giao lô đất tái định cư tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi (500 m2 đất ở).

Còn hộ gia đình bà Trần Thị Thanh Trang (phường Quy Nhơn) thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án chỉnh trang đô thị khu dân cư (tại KV9A, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nay là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Gia đình yêu cầu giao 1 lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường.

Hộ gia đình bà Trần Thị Thanh Trang (phường Quy Nhơn) khiếu nại giao 1 lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường. Ảnh: N.L

Tương tự, hộ gia đình bà Mai Thị Chớ và ông Lê Văn Quốc (phường Quy Nhơn Đông) khiếu nại yêu cầu xem xét bồi thường 1 lô đất tái định cư do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Suối Cả (phường Quy Nhơn Đông).

Sau khi lắng nghe nguyện vọng của từng hộ dân, đồng thời nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng các hộ dân nên hiểu và tuân thủ với quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể, đối với hộ bà Lê Thị Đành, Lê Thị Quá, Lê Thị Dư, Lê Thị Thừa và ông Hồ Văn Phụng, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng yêu cầu giao đất tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Do đó, hộ gia đình cần tuân thủ theo quyết định của cơ quan, tổ chức.

Đối với hộ gia đình bà Trang, xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình đang ở chung một nhà, diện tích chật hẹp, gia đình đông nhân khẩu nên tỉnh sẽ xem xét cho mua nhà ở xã hội để ổn định về chỗ ở.

Quang cảnh buổi tiếp công dân. Ảnh: N.L

Đối với khiếu nại của hộ gia đình bà Chớ, ông Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc khiếu nại này đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết hết nội dung và hết thẩm quyền, không có tình tiết mới và đã ban hành thông báo chấm dứt khiếu nại. Tuy nhiên, xét hộ gia đình khai hoang các thửa đất bị ảnh hưởng Dự án trước năm 1993, sử dụng trồng cây nông nghiệp đến khi Nhà nước quy hoạch xây dựng khu dân cư nên cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm để gia đình ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý từng trường hợp khiếu nại, kiến nghị của công dân trên tinh thần đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị đối với các vụ việc, trường hợp công dân kiến nghị đã được tỉnh giải quyết đúng quy định thì phải nghiêm chỉnh chấp hành, nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường tốt cho địa phương phát triển.