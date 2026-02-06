Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGỌC LUẬN
(GLO)- Chiều 5-2, đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết một số đơn vị và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, nhân viên cùng các đối tượng đang được chăm sóc tại đây.

truong-ban-to-chuc-tinh-uy-mai-viet-trung-tang-qua-trung-tam-cong-tac-xa-hoi-va-bao-tro-xa-hoi-an-nhon.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung (bên trái) tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn. Ảnh: Nhật Trường

Đồng thời, đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, đảm bảo cho các đối tượng bảo trợ được đón Tết Nguyên đán ấm áp.

Tại Lữ đoàn PK 573, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đơn vị, duy trì nghiêm kỷ luật; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác chuẩn bị cho bộ đội vui Xuân đón Tết.

truong-ban-to-chuc-tinh-uy-mai-viet-trung-tang-qua-lu-doan-pk-573.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho Lữ đoàn PK 573. Ảnh: Nhật Trường

Đồng chí Mai Việt Trung mong muốn đơn vị tích cực làm công tác dân vận, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và ứng phó với thiên tai trên địa bàn đứng chân.

Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đã đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng: Nguyễn Thị Bảy (khu phố Tân Dân, phường An Nhơn Đông), Nguyễn Thị Luân (khu phố Nhơn Thiện, phường An Nhơn Bắc), Nguyễn Thị Cải (phường An Nhơn) và 2 thương binh Lê Thái Hà (phường Bình Định), Lê Xuân Anh (phường An Nhơn Nam).

Tại các gia đình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ân cần hỏi thăm sức khỏe, việc chuẩn bị đón Tết cổ truyền và chúc các gia đình đón Tết vui vẻ, hạnh phúc.

truong-ban-to-chuc-tinh-uy-mai-viet-trung-chuc-tet-cac-don-vi-va-gia-dinh-chinh-sach.jpg
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Luân (khu phố Nhơn Thiện, phường An Nhơn Bắc). Ảnh: Nhật Trường

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục động viên con cháu thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm nhiều hơn nữa đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

