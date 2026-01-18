Gia Lai tăng cường kiểm soát an ninh cấp độ 1 tại sân bay Phù Cát và Pleiku

(GLO)- Ngày 17-1, thượng tá Rơ Mah Nam - Trưởng Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai cho biết: từ ngày 17 đến 27-1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai biện pháp kiểm soát an ninh tăng cường cấp độ 1 tại sân bay Phù Cát và sân bay Pleiku.

Theo đó, các biện pháp được triển khai gồm: Tăng cường an ninh mạng, an ninh thông tin trong hệ thống công nghệ hàng không dân dụng; tăng cường tuần tra, giám sát bằng camera; kiểm soát chặt chẽ hành lý, đồ vật không xác định; kiểm tra thường xuyên thùng rác, khu vệ sinh, khu vực khuất nhằm phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai) kiểm soát hành lý ra vào khu vực hạn chế tại Cảng hàng không Phù Cát. Ảnh: Anh Tuấn

Bên cạnh đó, lực lượng Công an và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực hạn chế; tăng cường soi chiếu an ninh đối với hành khách và hành lý. Hạn chế người và phương tiện hoạt động tại khu vực công cộng của nhà ga hành khách.

Các biện pháp nói trên sẽ được triển khai đồng bộ với sự phối hợp của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không hoạt động tại Cảng hàng không Phù Cát và Pleiku.

Công tác kiểm soát người/hành lý ra vào khu vực hạn chế tại Cảng hàng không Pleiku cũng được tăng cường. Ảnh: Anh Tuấn

Việc triển khai kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại hai sân bay nhằm chủ động đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động cũng hướng đến phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách và bảo đảm hoạt động hàng không dân dụng luôn an toàn, thông suốt.