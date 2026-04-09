Nêu cao vai trò “hạt nhân” lãnh đạo ở khu dân cư

(GLO)- Bằng những việc làm cụ thể, sát thực tiễn, gắn chặt với lợi ích thiết thân của người dân, các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố ở tỉnh Gia Lai đã phát huy rõ vai trò “hạt nhân” lãnh đạo.

Đây là mắt xích trực tiếp đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, tạo chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Gần dân để nghị quyết “bén rễ”

Tại thôn An Quang Đông (xã Đề Gi), vai trò lãnh đạo của chi bộ được đo bằng sự đồng thuận cao trong nhân dân và những đổi thay rõ nét trong diện mạo nông thôn.

Từ xây dựng nông thôn mới đến phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, mọi chủ trương đều được cụ thể hóa bằng các phần việc thiết thực, dễ làm, dễ thấy và dễ kiểm chứng.

Theo ông Đinh Xuân Lộc - Bí thư Chi bộ thôn An Quang Đông, xây dựng nông thôn mới không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là “điểm tựa” để tạo chuyển biến toàn diện.

Trong quá trình triển khai nghị quyết, chi bộ chú trọng phát huy vai trò nêu gương của đảng viên với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Từ việc hiến đất mở đường, đóng góp ngày công, đến vận động ngư dân tuân thủ quy định, không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)… mỗi đảng viên đều là một “điểm tựa niềm tin” trong cộng đồng.

Ông Đinh Xuân Lộc - Bí thư Chi bộ thôn An Quang Đông, xã Đề Gi (thứ 2 từ trái sang) tuyên truyền, vận động ngư dân địa phương tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Ảnh: N.H

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa; hệ thống điện chiếu sáng phủ kín các tuyến giao thông; thiết chế văn hóa, trường học được đầu tư khang trang; an ninh trật tự được giữ vững.

Đáng chú ý, nhiều năm liền không có trường hợp vi phạm khai thác IUU - một kết quả cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động gắn với trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Cùng cách làm đó, tại làng Kon Giọt 1 (xã Bình Phú), chi bộ xác định rõ nghị quyết chỉ có giá trị khi xuất phát từ nhu cầu thực tế và nhận được sự đồng thuận của người dân.

Với 44 đảng viên, chi bộ nhiều năm liền được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện ở khu dân cư. Làng có 116 hộ, với gần 450 nhân khẩu.

Ông Đinh Ướp - Bí thư Chi bộ làng Kon Giọt 1 - cho biết: Các nghị quyết sau khi ban hành đều tập trung vào những vấn đề cốt lõi như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khai thác hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ.

Đảng viên không chỉ tuyên truyền mà trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, làm trước để dân tin và làm theo. Đến nay, làng chỉ còn 3 hộ nghèo/116 hộ; phấn đấu đến cuối năm 2026 không còn hộ nghèo.

Ông Đinh Ướp - Bí thư Chi bộ làng Kon Giọt 1, xã Bình Phú (giữa) vận động người dân trong làng bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Ảnh: N.H

Hiệu quả thể hiện rõ qua những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân. Từ một hộ khó khăn, gia đình ông Đinh Nhưa (đảng viên làng Kon Giọt 1) đã vươn lên ổn định kinh tế nhờ hướng dẫn kỹ thuật và tiếp cận vốn ưu đãi.

Hiện gia đình ông phát triển mô hình sản xuất tổng hợp gồm 3 ha keo lai, 1.000 m² lúa nước, chăn nuôi bò sinh sản và gia cầm, kết hợp dịch vụ nông nghiệp. “Nhờ đó, trừ chi phí, gia đình tôi thu gần 100 triệu đồng/năm, thoát nghèo” - ông chia sẻ.

Đảng mạnh từ chi bộ mạnh

Tại Chi bộ thôn 2 (xã Vĩnh Quang), mọi chủ trương, nghị quyết của cấp trên đều được thảo luận kỹ, lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện thực tế trước khi triển khai.

Với đặc thù 100% đồng bào dân tộc thiểu số, chi bộ tập trung vào các vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng.

Điểm đáng chú ý là sự đổi mới trong sinh hoạt chi bộ. Không khí dân chủ, cởi mở giúp đảng viên mạnh dạn trao đổi, đề xuất giải pháp. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, nghị quyết không chỉ dừng ở học tập, quán triệt mà được cụ thể hóa thành chương trình hành động sát thực, khả thi.

Theo Bí thư Chi bộ thôn 2 Đinh Thị Chước, trong điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn, chi bộ xác định rõ trọng tâm là phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống nhân dân. Đây cũng là trục xuyên suốt trong việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Từ thực tiễn cơ sở, có thể thấy rõ chi bộ mạnh thì tổ chức đảng mạnh, và ngược lại, nếu chi bộ yếu thì mọi chủ trương dễ rơi vào hình thức.

Ông Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - khẳng định: Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của Đảng.

Nghị quyết của Đảng muốn đi vào thực tiễn cuộc sống, trước hết từng chi bộ phải thật sự vững mạnh, sinh hoạt nền nếp, ban hành chương trình hành động phải sát thực tiễn và tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, chất lượng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tập trung xây dựng chi bộ vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Trọng tâm là rà soát, kiện toàn cấp ủy chi bộ, chọn những người uy tín, gần dân, hiểu dân, sát dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy các xã, phường phân công ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trực tiếp phụ trách, theo dõi các chi bộ; thường xuyên tham dự sinh hoạt để lắng nghe, hướng dẫn, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Nội dung sinh hoạt chi bộ phải được đổi mới theo hướng thiết thực, sát tình hình thực tế, phát huy dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình. Khi các chi bộ thật sự vững mạnh thì Đảng mới mạnh.