Để đảng viên thắt chặt mối liên hệ với nơi cư trú

THIÊN TRÚC
(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, các chi bộ khu dân cư trong tỉnh Gia Lai đã từng bước đưa quy định đi vào thực chất.

Từ chỗ mang tính thủ tục, việc giữ mối liên hệ đang chuyển dần sang chiều sâu, góp phần làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm và mối gắn bó của đảng viên với cơ sở.

Gắn bó từ nền tảng phối hợp hai chiều

Sau khi ban hành, Quy định số 213-QĐ/TW được cụ thể hóa bằng hệ thống kế hoạch, hướng dẫn đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Điểm nổi bật là sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi cư trú.

Phường Thống Nhất hiện có 23 chi bộ khu dân cư với hơn 3.081 đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn. Sau 6 năm triển khai, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú tăng từ 92,7% (năm 2020) lên hơn 96%.

Theo bà Mai Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Thống Nhất, cấp ủy phường thường xuyên rà soát, lập danh sách, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư; định kỳ 2 lần/năm tổ chức sinh hoạt, thông tin đầy đủ tình hình địa phương; cuối năm nhận xét, đánh giá cụ thể từng đảng viên và gửi về nơi công tác. Quy trình này tạo ra vòng khép kín trong quản lý, đánh giá đảng viên.

Tại phường Bồng Sơn, với 21 chi bộ và 803 đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn, vai trò của lực lượng này thể hiện rõ ở chiều “đóng góp”. Trưởng Ban Xây dựng Đảng Nguyễn Văn Lai cho biết, nhiều đảng viên không chỉ tham gia đầy đủ sinh hoạt mà còn chủ động đề xuất giải pháp phát triển KT-XH, tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh, gương mẫu trong phong trào ở khu dân cư.

Một buổi sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư ở phường Bồng Sơn với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Ảnh: ĐVCC

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin, toàn tỉnh có 150.161 đảng viên, trong đó 71.210 đảng viên đang công tác. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Tuyến cho hay, việc đồng thời thực hiện sinh hoạt tại nơi làm việc và giữ mối liên hệ nơi cư trú không chỉ giúp quản lý đảng viên toàn diện hơn, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn những “điểm mờ” cần được nhận diện. Ở một số nơi, việc giữ mối liên hệ chưa thường xuyên, chặt chẽ; có đảng viên tham gia sinh hoạt mang tính hình thức, thậm chí cử người dự thay.

Một số trường hợp đi công tác, học tập dài hạn nhưng không báo cáo cấp ủy nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác quản lý. Ở chiều ngược lại, một số cấp ủy cơ sở còn nể nang, việc theo dõi, mời họp, nhận xét đảng viên chưa chặt chẽ, thiếu thực chất…

Siết trách nhiệm, làm rõ vai trò

Để Quy định số 213-QĐ/TW thực sự phát huy hiệu quả, vấn đề cốt lõi ở cách tổ chức thực hiện. Trước hết, cấp ủy nơi cư trú cần đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện của đảng viên đang công tác.

Việc bố trí thời gian, địa điểm linh hoạt, đồng thời theo dõi chặt chẽ số lần vắng mặt để nhắc nhở hoặc thông tin cho nơi công tác, sẽ giúp tăng tính ràng buộc trách nhiệm.

Quan trọng hơn, cần gắn chặt việc giữ mối liên hệ với đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm. Khi “đầu ra” gắn với trách nhiệm cụ thể, động lực thực hiện sẽ rõ ràng hơn. Quy trình nhận xét đảng viên phải bảo đảm khách quan, thực chất, tránh tình trạng “đánh giá cho xong”.

Đảng viên thuộc diện Quy định số 213-QĐ/TW của Đảng bộ phường Thống Nhất hướng dẫn đảng viên cao tuổi ở khu dân cư cập nhật ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Ảnh: ĐVCC

Ở cấp độ hệ thống, sự phối hợp hai chiều giữa nơi công tác và nơi cư trú cần được duy trì thường xuyên.

Việc cập nhật thông tin về biến động đảng viên từ chuyển công tác, đi công tác xa đến các trường hợp vi phạm phải kịp thời, chính xác.

Chỉ khi thông tin thông suốt, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát mới hiệu quả.

“Cấp ủy nơi đảng viên cư trú cần thực hiện nghiêm quy trình nhận xét bảo đảm đúng thực chất; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những nơi làm chưa đúng, đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả” - ông Nguyễn Hữu Tuyến nhấn mạnh.

Một quy định muốn đi vào cuộc sống không thể chỉ dừng ở văn bản. Với Quy định số 213-QĐ/TW, thước đo cuối cùng không phải là tỷ lệ tham gia sinh hoạt, mà là mức độ gắn bó thực chất của đảng viên với nhân dân nơi cư trú.

Khi mối liên hệ ấy được duy trì thường xuyên, có trách nhiệm và có đóng góp cụ thể, đó cũng là lúc vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên được thể hiện rõ ràng nhất ở cơ sở.

