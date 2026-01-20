Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991) và Đại đội 2 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông).

Đoàn kiểm tra do Đại tá Lê Thanh Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật.

616805745-868665332440607-4568286614282158745-n.jpg
Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991) luôn duy trì phân đội trực chiến, lực lượng trực SSCĐ. Ảnh: Huy Bắc

Tại các đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, quy định của các cấp về công tác trực SSCĐ; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ SSCĐ; hệ thống văn kiện, kế hoạch trực SSCĐ; duy trì phân đội trực chiến, lực lượng trực SSCĐ; công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đơn vị.

z7447689707947-687f679b432ddef9d3da139d83ccad54.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 luôn nắm chắc nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ. Ảnh: Huy Bắc

Đồng thời, đoàn tiến hành kiểm tra quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị; báo động kiểm tra phân đội trực SSCĐ và công tác đăng ký, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ CHQS tỉnh đánh giá Tiểu đoàn 50 và Đại đội 2 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động; vũ khí, trang bị được quản lý, bảo quản tốt; công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm kịp thời, đầy đủ; tình hình tư tưởng bộ đội ổn định.

bo-chqs-tinh-kiem-tra-cong-tac-san-sang-chien-dau-bao-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang.jpg
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật tại Tiểu đoàn 50. Ảnh: Huy Bắc

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án SSCĐ; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; giữ vững kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đơn vị liên quan giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đối thoại dân chủ với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ của hai đơn vị. Tại buổi đối thoại, cán bộ, chiến sĩ đã thẳng thắn trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, công tác chuẩn bị xuất ngũ và định hướng việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

z7447634781658-df4a8d7b6f636b0671b6902e1f5fea39.jpg
Bộ CHQS tỉnh đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Huy Bắc

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp cụ thể các ý kiến. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; làm tốt công tác tư tưởng, tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi cho bộ đội trước khi xuất ngũ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cán bộ và chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện huấn luyện và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai luyện tập sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phân công rõ trách nhiệm từ tỉnh đến cơ sở để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO) - Đại hội XIV của Đảng được xác định là dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên đã dành thời gian trả lời phỏng vấn về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Ban Chỉ huy Đội CSGT số 6 đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội.

Không gian rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên các tuyến phố và khu dân cư tại tỉnh Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

E-magazine Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chính trị

(GLO)- Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hiện diện qua từng tuyến phố, khu dân cư. Từ miền biển đến cao nguyên, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo trang trọng, tạo nên khí thế hân hoan, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey ngày 16-1.

Chủ động, linh hoạt, bám sát các mốc thời gian để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Chính trị

(GLO)- Ngày 16-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Kông Chro và xã Chư Krey.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiều 14/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, gồm triển lãm“Từ Đại hội đến Đại hội”,trưng bày sách báo, triển lãm ảnh“Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

Chính trị

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null