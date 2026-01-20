Bộ CHQS tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ngày 19-1, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991) và Đại đội 2 (Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - Chư Prông).

Đoàn kiểm tra do Đại tá Lê Thanh Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Đại tá Phạm Văn Đạt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật.

Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991) luôn duy trì phân đội trực chiến, lực lượng trực SSCĐ. Ảnh: Huy Bắc

Tại các đơn vị, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, quy định của các cấp về công tác trực SSCĐ; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ SSCĐ; hệ thống văn kiện, kế hoạch trực SSCĐ; duy trì phân đội trực chiến, lực lượng trực SSCĐ; công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 luôn nắm chắc nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ. Ảnh: Huy Bắc

Đồng thời, đoàn tiến hành kiểm tra quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật; phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị; báo động kiểm tra phân đội trực SSCĐ và công tác đăng ký, quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ CHQS tỉnh đánh giá Tiểu đoàn 50 và Đại đội 2 đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ. Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động; vũ khí, trang bị được quản lý, bảo quản tốt; công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm kịp thời, đầy đủ; tình hình tư tưởng bộ đội ổn định.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật tại Tiểu đoàn 50. Ảnh: Huy Bắc

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án SSCĐ; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; giữ vững kỷ luật, phối hợp chặt chẽ với địa phương, các đơn vị liên quan giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức đối thoại dân chủ với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ của hai đơn vị. Tại buổi đối thoại, cán bộ, chiến sĩ đã thẳng thắn trao đổi, kiến nghị những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, công tác chuẩn bị xuất ngũ và định hướng việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bộ CHQS tỉnh đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Huy Bắc

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp cụ thể các ý kiến. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; làm tốt công tác tư tưởng, tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi cho bộ đội trước khi xuất ngũ.