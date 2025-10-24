Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAN ĐỨC DŨNG
ĐẠI CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và đồng chủ trì kết luận kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

buoi-lam-viec-tai-bo-chqs-tinh.jpg
Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh vào chiều 23-10. Ảnh: Man Đức Dũng

Sau khi kiểm tra thực tế tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), nghe đơn vị và các thành viên trong đoàn kiểm tra báo cáo, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai rà soát các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2025; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những nội dung mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân và đẩy mạnh chuyển đổi số; dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

doan-cong-tac-bo-quoc-phong.jpg
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Man Đức Dũng

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; đẩy mạnh công tác phòng-chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chặt chẽ, đúng pháp luật.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đề nghị đơn vị tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với đó, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm-Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”.

bi-thu-tinh-uy-thai-dai-ngoc.jpg
Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Man Đức Dũng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng âu thuyền tại xã đảo Nhơn Châu; đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tạo điều kiện để địa phương đặt các trụ ATM, hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 tại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trên địa bàn tỉnh để người dân thuận tiện thực hiện các thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ thành lập tổ chức để ngăn chặn các tàu thuyền không đủ điều kiện ra khơi đánh bắt, khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý, tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên biển nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống khai thác IUU của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12 (Fengshen), các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã, phường ven biển đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

Thời sự

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

Thời sự

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

Thời sự

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

null