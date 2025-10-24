Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và đồng chủ trì kết luận kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và lãnh đạo Quân khu 5, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Quốc phòng tại Bộ CHQS tỉnh vào chiều 23-10. Ảnh: Man Đức Dũng

Sau khi kiểm tra thực tế tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Đak Pơ (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai), nghe đơn vị và các thành viên trong đoàn kiểm tra báo cáo, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Gia Lai rà soát các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2025; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những nội dung mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác tuyển quân và đẩy mạnh chuyển đổi số; dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Man Đức Dũng

Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, công tác 1389; đẩy mạnh công tác phòng-chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chặt chẽ, đúng pháp luật.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đề nghị đơn vị tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cùng với đó, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm-Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa”.

Đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Man Đức Dũng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng âu thuyền tại xã đảo Nhơn Châu; đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 tạo điều kiện để địa phương đặt các trụ ATM, hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 tại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trên địa bàn tỉnh để người dân thuận tiện thực hiện các thủ tục hành chính.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ thành lập tổ chức để ngăn chặn các tàu thuyền không đủ điều kiện ra khơi đánh bắt, khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý, tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên biển nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống khai thác IUU của tỉnh.