Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

(GLO)- Chiều 5-2, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân đối với các đồng chí nguyên cán bộ Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34).

Dự lễ có Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bá Bính

Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên thủ trưởng Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; thân nhân gia đình và đại diện chính quyền địa phương của các đồng chí được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với 3 đồng chí nguyên cán bộ Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) gồm: Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn - nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên (B3); Thiếu tướng Lã Ngọc Châu - nguyên Chính ủy Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) và Đại tá Đinh Xuân La - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3).

Trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho các đồng chí nguyên cán bộ Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34). Ảnh: Bá Bính

Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn sinh năm 1923 tại xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (nay là xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An). Hơn 47 năm phục vụ trong Quân đội, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tận tâm tận lực, không quản hy sinh, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, góp công giành chiến thắng trong nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch lớn, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Bá Bính

Thiếu tướng Lã Ngọc Châu sinh năm 1926 tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trong những năm tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên (1965-1975), trên cương vị Chính ủy Trung đoàn 66, Phó Chính ủy Mặt trận cánh Đông, Phó Chính ủy Sư đoàn 10, Chính ủy Sư đoàn 10, Thiếu tướng Châu đã trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu anh dũng và giành thắng lợi trong nhiều trận đánh.

Đại tá Đinh Xuân La sinh năm 1943 tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình. Tham gia cách mạng từ năm 1961, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Bá Lực đã trao bằng, huy hiệu danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho thân nhân gia đình 2 đồng chí: Trung tướng, Giáo sư Phạm Hồng Sơn và Thiếu tướng Lã Ngọc Châu; trao bằng, huy hiệu danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đại tá Đinh Xuân La.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Bá Lực khẳng định: Dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí Phạm Hồng Sơn, Lã Ngọc Châu, Đinh Xuân La luôn phát huy tốt phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên cộng sản, người cán bộ của quân đội; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cuộc đời hoạt động cách mạng cùng với những cống hiến và nhân cách cao đẹp, tài năng, đức độ của 3 đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam học tập và noi theo.

