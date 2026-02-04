Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thăm, chúc Tết gia đình nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 4-2, đồng chí Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Ksor Krơn (Nguyễn Văn Sỹ).

Cùng đi có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Ksor Krơn nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Ksor Krơn. Ảnh: P.D

Tại tư gia của đồng chí Ksor Krơn, đồng chí Hoàng Duy Chinh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã thắp hương tưởng niệm đồng chí Ksor Krơn và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân nhân.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Ksor Krơn cho sự nghiệp cách mạng, đặc biệt trong công tác dân tộc và quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai cũng như khu vực Tây Nguyên qua các thời kỳ.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Hoàng Duy Chinh chúc gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm và tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.