Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất phát động đợt thi đua cao điểm

(GLO)- Ngày 2-2, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đợt thi đua cao điểm được triển khai từ ngày 1-2 đến 2-3 với chủ đề “Vững niềm tin theo Đảng; Đoàn kết, kỷ cương, quyết thắng”.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị trong Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất sẽ tập trung thực hiện tốt nội dung "3 nhất" gồm: vững niềm tin, bền ý chí; giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao; vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất quyết tâm thực hiện tốt nội dung "3 nhất" trong đợt thi đua cao điểm là giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: H.B

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất đặt ra yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đợt thi đua chặt chẽ, sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Bính Ngọ 2026.