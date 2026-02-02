Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất phát động đợt thi đua cao điểm

HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
HUY BẮC
(GLO)- Ngày 2-2, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Đợt thi đua cao điểm được triển khai từ ngày 1-2 đến 2-3 với chủ đề “Vững niềm tin theo Đảng; Đoàn kết, kỷ cương, quyết thắng”.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị trong Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất sẽ tập trung thực hiện tốt nội dung "3 nhất" gồm: vững niềm tin, bền ý chí; giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao; vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

ban-chi-huy-phong-thu-khu-vuc-3-thong-nhat-quyet-tam-san-sang-chien-dau-cao-nhat.jpg
Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất quyết tâm thực hiện tốt nội dung "3 nhất" trong đợt thi đua cao điểm là giữ nghiêm kỷ luật, đảm bảo an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: H.B

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất đặt ra yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đợt thi đua chặt chẽ, sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Bính Ngọ 2026.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

Tin tức

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Hơn 400 đại biểu dự hội nghị giới thiệu các văn bản của Trung ương và tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Tin tức

(GLO)- Sáng 29-1, tại phường Quy Nhơn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giới thiệu Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4-9-2025 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 12-11-2025 của Ban Tổ chức Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

