Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất thu gom, xử lý an toàn nhiều loại bom, mìn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Hòa Sơn-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất cho biết: Qua rà soát, tìm kiếm trên địa bàn quản lý, trong ngày 25-11, đơn vị đã thu gom, tiêu hủy và xử lý an toàn 13 loại bom, mìn, đạn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Các loại bom, mìn, đạn và vật liệu nổ trên được tìm thấy trên địa bàn các xã: Kdang, Đăk Sơmei và Chư Păh. Các khu vực này từng là nơi diễn ra nhiều trận đánh lớn trong các cuộc kháng chiến nên lượng bom, mìn, đạn và vật liệu nổ tồn lưu còn khá nhiều, nằm sâu dưới lòng đất và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Quá trình thu gom, xử lý, lực lượng công binh, kỹ thuật của Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất đã triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị và phương tiện. Hoạt động này góp phần quan trọng vào việc làm sạch địa bàn, tạo môi trường an toàn cho người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Theo Thượng tá Nguyễn Hòa Sơn, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu gom, xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, rà soát địa bàn; huy động lực lượng công binh, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định kỹ thuật.

bom-min-vat-lieu-no-duoc-thu-gom-xy-ly-an-toan.jpg
Khi phát hiện các vật thể nghi là bom, mìn, đạn, vật liệu nổ người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, phải báo ngay với chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện các vật thể nghi là bom, mìn, đạn, vật liệu nổ tuyệt đối không tự ý tiếp cận, di chuyển hay tác động vào hiện vật.

Cần báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất để được hướng dẫn và tổ chức xử lý kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước: Giúp phát triển bền vững cây dừa tại vùng ảnh hưởng bom mìn

Từ nguồn kinh phí của Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định, từ năm 2024 - 2025, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Hoài Ân đã triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới cho cây dừa tại xã Ân Tường Đông, quy mô 6 ha, với 40 hộ nông dân tham gia.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

Chính trị

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

null