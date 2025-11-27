Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất thu gom, xử lý an toàn nhiều loại bom, mìn

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Hòa Sơn-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất cho biết: Qua rà soát, tìm kiếm trên địa bàn quản lý, trong ngày 25-11, đơn vị đã thu gom, tiêu hủy và xử lý an toàn 13 loại bom, mìn, đạn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Các loại bom, mìn, đạn và vật liệu nổ trên được tìm thấy trên địa bàn các xã: Kdang, Đăk Sơmei và Chư Păh. Các khu vực này từng là nơi diễn ra nhiều trận đánh lớn trong các cuộc kháng chiến nên lượng bom, mìn, đạn và vật liệu nổ tồn lưu còn khá nhiều, nằm sâu dưới lòng đất và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Quá trình thu gom, xử lý, lực lượng công binh, kỹ thuật của Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất đã triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, trang bị và phương tiện. Hoạt động này góp phần quan trọng vào việc làm sạch địa bàn, tạo môi trường an toàn cho người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Theo Thượng tá Nguyễn Hòa Sơn, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu gom, xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn; tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, rà soát địa bàn; huy động lực lượng công binh, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định kỹ thuật.

Khi phát hiện các vật thể nghi là bom, mìn, đạn, vật liệu nổ người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, phải báo ngay với chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3-Thống Nhất cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện các vật thể nghi là bom, mìn, đạn, vật liệu nổ tuyệt đối không tự ý tiếp cận, di chuyển hay tác động vào hiện vật.

Cần báo ngay cho chính quyền địa phương gần nhất để được hướng dẫn và tổ chức xử lý kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.