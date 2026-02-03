Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 3-2, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên. 

Cụ thể, đợt này, Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông có 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

phuong-quy-nhon-dong-trao-huy-hieu-dang-dot-3-2-1.jpg
Trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Ảnh: H.V

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Huỳnh Ngọc Hoàng mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ gìn phẩm chất, khí chất của người đảng viên cộng sản; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm để xây dựng phường Quy Nhơn Đông phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

Tin tức

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

Chính trị

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

null