Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2

(GLO)- Sáng 3-2, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên.

Cụ thể, đợt này, Đảng bộ phường Quy Nhơn Đông có 7 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Ảnh: H.V

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Huỳnh Ngọc Hoàng mong muốn các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ gìn phẩm chất, khí chất của người đảng viên cộng sản; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tích cực đóng góp ý kiến, kinh nghiệm để xây dựng phường Quy Nhơn Đông phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.