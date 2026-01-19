Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới biến động trái chiều phiên đầu tuần

Cụ thể, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở ngưỡng 99.000 đồng/kg, tiếp tục giữ mức giá cao nhất cả nước.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang được thương lái thu mua với giá 98.300 đồng/kg.
Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 giảm nhẹ 8 USD/tấn, xuống mức 4.195 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 lại tăng thêm 8 USD/tấn, đạt mức 3.825 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 giảm nhẹ 2,8 cent/lb, đạt mức 355,3 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 2,75 cent/lb, đạt mức 320,55 cent/lb.
Cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận phiên sụt giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 429,3 cent/lb, giảm nhẹ 2,3 cent/lb; tháng 12-2026 cũng giảm nhẹ 3,65 cent/lb, đạt mức 390,75 cent/lb.