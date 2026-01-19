Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới biến động trái chiều phiên đầu tuần

(GLO)- Ngày 19-1, giá cà phê nội địa ổn định phiên đầu tuần, neo ở mức 98.300-99.000 đồng/kg. Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá cà phê ghi nhận sự tăng giảm trái chiều trên các sàn giao dịch.

Cụ thể, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở ngưỡng 99.000 đồng/kg, tiếp tục giữ mức giá cao nhất cả nước.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang được thương lái thu mua với giá 98.300 đồng/kg.

Ngày 19-1, giá cà phê trong nước neo ở mức 98.300-99.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 giảm nhẹ 8 USD/tấn, xuống mức 4.195 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 lại tăng thêm 8 USD/tấn, đạt mức 3.825 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 giảm nhẹ 2,8 cent/lb, đạt mức 355,3 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 2,75 cent/lb, đạt mức 320,55 cent/lb.

Cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận phiên sụt giảm liên tục trong các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 429,3 cent/lb, giảm nhẹ 2,3 cent/lb; tháng 12-2026 cũng giảm nhẹ 3,65 cent/lb, đạt mức 390,75 cent/lb.