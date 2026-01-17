Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hồ tiêu giảm giá 2.500 đồng/kg, cà phê nối dài chuỗi tăng

(GLO)- Ngày 17-1, giá hồ tiêu trong nước giảm mạnh 1.000-2.500 đồng/kg, đưa mức giao dịch quanh ngưỡng 147.500-148.500 đồng/kg. Ngược lại, giá cà phê lại nối dài chuỗi ngày đi lên với mức tăng 500-600 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 148.000 đồng/kg. Cùng mức giảm, thương lái tại TP. Hồ Chí Minh thu mua hồ tiêu với giá 148.000 đồng/kg.

ho-tieu-rot-gia-manh-den-2500-dongkg.jpg
Hồ tiêu rớt giá mạnh 1.000-2.500 đồng/kg trong ngày 17-1. Ảnh: Internet

Mức giảm sâu nhất trên cả nước được ghi nhận tại Đắk Lắk và Lâm Đồng với 2.500 đồng/kg, đưa giá hồ tiêu tại các địa phương này xuống còn 148.500 đồng/kg. Riêng Đồng Nai đang giao dịch hồ tiêu với giá 147.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Đối với cà phê, sau khi tăng 500-600 đồng/kg, giá mặt hàng này hiện dao động trong khoảng 98.500-99.000 đồng/kg. Trong đó, Gia Lai và Đắk Lắk tiếp tục là 2 địa phương giữ giá cà phê cao nhất với 99.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch với giá 98.500 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu không ghi nhận biến động mới, các thị trường duy trì ổn định so với phiên giao dịch hôm qua; còn giá cà phê trên các sàn hầu hết đều tăng qua các kỳ giao hàng.

