Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê vượt ngưỡng 98.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 15-1, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 700-900 đồng/kg, đưa mức giá thu mua tại các vùng trọng điểm vượt ngưỡng 98.000 đồng/kg. 

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng 800 đồng/kg, giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê tăng 900 đồng/kg so với hôm qua, đạt mức 98.400 đồng/kg.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua với giá 97.700 đồng/kg, tăng 700 đồng.

gia-ca-phe-tang-nhe-vuot-nguong-98000-dongkg.jpg
Giá cà phê tăng nhẹ, vượt ngưỡng 98.000 đồng/kg trong ngày 15-1. Ảnh: Internet

Trong khi đó, thị trường thế giới ghi nhận giá cà phê Robusta trên sàn London tăng giảm trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 đảo chiều tăng 46 USD/tấn, lên mức 4.138 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2026 lại giảm nhẹ 2 USD/tấn, đạt mức 3.796 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận phiên giảm liên tục. Cụ thể, kỳ giao tháng 3-2026 giảm nhẹ 3,3 cent/lb, đạt mức 357,25 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 2,15 cent/lb, xuống mức 321,75 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Kỳ hạn giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 435,55 cent/lb, giảm nhẹ 1,5 cent/lb; tháng 9-2026 giảm nhẹ 1,35 cent/lb, đạt mức 400,45 cent/lb; tháng 12-2026 tăng nhẹ 5,1 cent/lb, đạt mức 395,2 cent/lb.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhịp sống mới trên hạ lưu sông Ayun

Nhịp sống mới trên hạ lưu sông Ayun

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, bà con nông dân vùng hạ lưu sông Ayun (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xuống đồng để kịp gieo sạ vụ Đông Xuân 2025-2026. Theo người dân địa phương, đây là thời điểm canh tác thuận lợi nhất do ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ so với các vụ khác.

Nhộn nhịp mùa cam chín ở Sơn Lang

Nhộn nhịp mùa cam chín ở Sơn Lang

Kinh tế

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, “thủ phủ cam” Sơn Lang bước vào thời điểm chín rộ. Những vườn cam trĩu quả, chín vàng rực không chỉ báo hiệu một mùa bội thu mà còn tạo nên điểm nhấn sinh động cho bức tranh nông nghiệp vùng phía Tây Gia Lai.

Tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Gia Lai tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc, phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những giải pháp trọng tâm của ngành.

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

Khấm khá nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trồng dâu nuôi tằm đang trở thành sinh kế vững chắc cho hàng nghìn hộ nông dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Thông qua mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, người dân giảm được rủi ro trong sản xuất và từng bước cải thiện đời sống.

null