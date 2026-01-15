Giá cà phê vượt ngưỡng 98.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 15-1, giá cà phê trong nước tăng nhẹ 700-900 đồng/kg, đưa mức giá thu mua tại các vùng trọng điểm vượt ngưỡng 98.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng 800 đồng/kg, giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê tăng 900 đồng/kg so với hôm qua, đạt mức 98.400 đồng/kg.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua với giá 97.700 đồng/kg, tăng 700 đồng.

Giá cà phê tăng nhẹ, vượt ngưỡng 98.000 đồng/kg trong ngày 15-1. Ảnh: Internet

Trong khi đó, thị trường thế giới ghi nhận giá cà phê Robusta trên sàn London tăng giảm trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1-2026 đảo chiều tăng 46 USD/tấn, lên mức 4.138 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2026 lại giảm nhẹ 2 USD/tấn, đạt mức 3.796 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica lại ghi nhận phiên giảm liên tục. Cụ thể, kỳ giao tháng 3-2026 giảm nhẹ 3,3 cent/lb, đạt mức 357,25 cent/lb; tháng 12-2026 giảm 2,15 cent/lb, xuống mức 321,75 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Kỳ hạn giao hàng tháng 3-2026 đạt mức 435,55 cent/lb, giảm nhẹ 1,5 cent/lb; tháng 9-2026 giảm nhẹ 1,35 cent/lb, đạt mức 400,45 cent/lb; tháng 12-2026 tăng nhẹ 5,1 cent/lb, đạt mức 395,2 cent/lb.