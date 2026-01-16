Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê và hồ tiêu biến động trái chiều trong ngày 16-1

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Hôm nay (16-1), thị trường nông sản có sự biến động trái chiều. Giá cà phê tiếp tục tăng 100-200 đồng/kg, trong khi hồ tiêu đồng loạt giảm 500-1.000 đồng/kg.

Theo đó, tại các vùng trồng trọng điểm, giá cà phê đang dao động từ 97.900-98.500 đồng/kg. Mức giá thu mua cà phê cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk với 98.500 đồng/kg, sau khi tăng lần lượt 200 và 100 đồng/kg.

ngay-13-9-ca-phe-tai-gia-lai-tang-len-muc-118000-dongkg.jpg
Giá cà phê tiếp tục tăng nhẹ 100-200 đồng/kg trong ngày 16-1. Ảnh: Internet

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng hôm nay cũng tăng 200 đồng/kg, đạt mức 97.900 đồng/kg.

Đối với hồ tiêu, sau khi giảm, giá thu mua ở khoảng 148.500-151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá hạt tiêu ở mức 150.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Cùng mức giảm, hồ tiêu tại Lâm Đồng và Đồng Nai lần lượt về giá 151.000 đồng/kg và 148.500 đồng/kg.

Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk, giá hồ tiêu mất thêm 1.000 đồng/kg, xuống còn 150.000 đồng/kg và 151.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tại các sàn tăng giảm trái chiều; riêng giá hồ tiêu chỉ sụt giảm tại thị trường Indonesia, các thị trường còn lại duy trì ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

