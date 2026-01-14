Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá hồ tiêu mất thêm 500-1.000 đồng/kg sau chuỗi ngày đi ngang

(GLO)- Ngày 14-1, sau chuỗi ngày dài đi ngang, giá hồ tiêu trong nước giảm 500-1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua xuống còn 149.000-152.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai giảm 500 đồng/kg, về mức 150.500 đồng/kg. Cùng mức giảm, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đắk Lắk lần lượt giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg và 152.000 đồng/kg.

Ngày 14-1, giá hồ tiêu trong nước giảm 500-1.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, tại Lâm Đồng và Đồng Nai, hồ tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg, về giá 151.500 đồng/kg và 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong đó, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.574 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok là 9.132 USD/tấn. Giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.150 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn.

