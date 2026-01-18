Ngày 18-1, giá cà phê chỉ giảm nhẹ ở Lâm Đồng

(GLO)- Thị trường cà phê trong nước hôm nay cơ bản ổn định, chỉ giảm nhẹ 200 đồng/kg tại Lâm Đồng. Hiện giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang được thương lái thu mua ở mức 98.300-99.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi giảm, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng đang giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg.

Ngày 18-1, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm đang được thương lái thu mua ở mức 98.300-99.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai ổn định ở ngưỡng 99.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất cả nước.

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Theo đó, kỳ giao tháng 1-2026 giảm nhẹ 8 USD/tấn, xuống mức 4.195 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 lại tăng thêm 8 USD/tấn, đạt mức 3.825 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ giao tháng 3-2026 giảm nhẹ 2,8 cent/lb, đạt mức 355,3 cent/lb; tháng 12-2026 giảm tiếp 2,75 cent/lb, đạt mức 320,55 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận phiên sụt giảm liên tục. Kỳ hạn tháng 3-2026 đạt mức 429,3 cent/lb, giảm nhẹ 2,3 cent/lb; tháng 12-2026 cũng giảm nhẹ 3,65 cent/lb, đạt mức 390,75 cent/lb.