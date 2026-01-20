“Ý Đảng, lòng dân” hướng về Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Hướng về Đại hội XIV của Đảng, tinh thần “ý Đảng, lòng dân” được thể hiện rõ nét khi cán bộ, nhân dân, thế hệ trẻ và lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng lòng theo dõi lễ khai mạc và gửi gắm niềm tin vào những quyết sách quan trọng cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

Khắp nơi phấn khởi, tin tưởng

Tại làng C (xã Gào), từ sáng sớm 20-1, bà con trong làng đã ăn mặc chỉnh tề, tập trung về nhà rông để cùng theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Trước hiên nhà rông, cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm. Bên trong, hàng ghế được xếp ngay ngắn, tivi và hệ thống âm thanh được chuẩn bị chu đáo. Khi chương trình truyền hình trực tiếp bắt đầu, cả nhà rông yên lặng, mọi ánh mắt đều hướng về màn hình.

Từ sáng sớm 20-1, bà con làng C đã ăn mặc chỉnh tề, tập trung về nhà rông để cùng theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Ngọc Sang

Không khí theo dõi lễ khai mạc diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi. Nhiều người lớn tuổi chăm chú lắng nghe từng nội dung, trong khi lớp trẻ ngồi cạnh vừa theo dõi vừa khẽ trao đổi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bà con làng C (xã Gào) tập trung về nhà rông để cùng theo dõi lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Ngọc Sang

Già làng Rơ Châm Ơm xúc động bày tỏ: “Theo dõi Đại hội XIV của Đảng, bà con trong làng rất vui mừng, phấn khởi và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chúng tôi mong Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến đồng bào các dân tộc, giúp bà con có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Clip: Hoàng Hoài

Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội XIV của Đảng, xã Tuy Phước Bắc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật là việc hoàn thành tuyến đường dài 2,2 km kết nối trung tâm xã với đường ĐT635 - công trình được xem là tuyến đường của “ý Đảng, lòng dân”.

Rợp đường cờ chào mừng Đại hội ở Tuy Phước Bắc. Ảnh: Thảo Khuy

Theo bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc, để mở rộng tuyến đường này, người dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong ngày khai mạc Đại hội, Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã tập trung theo dõi buổi khai mạc. Chia sẻ tại đây, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt cho biết, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tuy Phước Bắc đặt niềm tin lớn và kỳ vọng sâu sắc vào Đại hội XIV của Đảng.

“Là xã thuần nông, nhân dân Tuy Phước Bắc kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những chủ trương, giải pháp thiết thực để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu, nâng cao đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu” - bà Nguyệt bày tỏ.

Tại công viên trước trụ sở UBND xã Tuy Phước Bắc, chính quyền địa phương đã bố trí màn hình lớn ngoài trời để người dân thuận tiện theo dõi các nội dung của Đại hội.

Gia đình ông Thái Văn Lánh theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thảo Khuy

Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng quây quần bên màn hình nhỏ để theo dõi Đại hội. Ông Thái Văn Lánh (thôn Đại Lễ) cho hay: “Đại hội Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Dù bận rộn, gia đình tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian theo dõi để hiểu rõ hơn những chủ trương, định hướng lớn của Đảng và thêm tin tưởng vào sự phát triển của quê hương trong thời gian tới”.

Người dân xã Vĩnh Thạnh xem trực tiếp Khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Xuân Dũng

Tại xã miền núi Vĩnh Thạnh, không khí theo dõi Đại hội diễn ra trang trọng, ấm áp trong từng thôn, làng. Người dân dành thời gian theo dõi sự kiện chính trị trọng đại này với niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào những quyết sách quan trọng của Đảng trong giai đoạn mới.

Trong không khí chung ấy, tại làng Tà Điệk, Nghệ nhân ưu tú Yang Danh cùng gia đình quây quần bên chiếc tivi theo dõi lễ khai mạc Đại hội. Ông chậm rãi chia sẻ: “Đại hội của Đảng là việc rất lớn của đất nước. Bà con mình ở làng ai cũng mong, cũng chờ. Gia đình tôi dậy sớm để xem, để nghe Đảng nói gì, sẽ làm gì cho dân, cho nước. Nghe những nội dung của Đại hội, tôi thấy yên tâm, thấy có niềm tin vào tương lai của đất nước và cuộc sống của nhân dân”.

Ông cũng mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến đồng bào các dân tộc. “Cần quan tâm gìn giữ tiếng nói, chữ viết, cồng chiêng, lễ hội và phong tục của bà con, để con cháu sau này còn biết, còn tự hào về văn hóa của dân tộc mình” - ông Danh nói.

Từ sáng sớm, Chi ủy và đại diện các tổ đảng thôn Lập Thành (xã Ia Hrung) đã tập trung tại nhà ông Trần Minh Tuấn để vừa trao đổi công việc, vừa theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội.

Đảng viên Chi bộ thôn Lập Thành (xã Ia Hrung) theo dõi khai mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng qua truyền hình trực tiếp. Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo ông Trần Mậu Long Biên - Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Lập Thành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, nghị quyết quan trọng. Nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đảng viên chi bộ Tổ dân phố 7 - Phù Đổng (phường Pleiku) phấn khởi theo dõi chương trình Khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh Hoàng Hoài

Ngôi nhà nhỏ của ông Hồ Anh Hòa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 7 (đường Lê Văn Tám, phường Pleiku) từ sáng sớm nay đã rộn ràng tiếng trò chuyện của các đảng viên. Bên ấm trà nóng, những câu chuyện đời thường nhanh chóng nhường chỗ cho sự chăm chú theo dõi Lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Khi màn hình tivi sáng lên, cả căn phòng lắng lại, ánh mắt mỗi người đều thể hiện sự nghiêm túc, tin tưởng và kỳ vọng vào kỳ đại hội trọng đại của đất nước.

Chia sẻ cảm xúc, ông Hồ Anh Hòa bày tỏ mong muốn sau Đại hội đất nước tiếp tục giữ vững ổn định, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đảng viên ở Chi bộ thôn Đồng Bằng (xã Biển Hồ) tập trung xem trực tiếp Lễ khai mạc đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Văn Ngọc

Tại xã Biển Hồ, các đảng viên Chi bộ thôn Đồng Bằng tập trung tại nhà ông Nguyễn Văn Lạn - Bí thư Chi bộ thôn để theo dõi Lễ khai mạc Đại hội. Bày tỏ niềm tin sâu sắc, ông Lạn cho rằng Đại hội XIV sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, gần dân, sát dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. “Chỉ khi liêm chính, chí công vô tư, người cán bộ mới thực sự tạo được niềm tin vững chắc trong nhân dân” - ông Lạn nhấn mạnh.

Lan tỏa niềm tin và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ

Hướng về Đại hội XIV của Đảng, sáng nay, sau tiết dạy đầu tiên, thầy Võ Minh Nhật (giáo viên môn Vật lý, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đã mở chương trình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội để theo dõi với tâm thế vui tươi, phấn khởi.

Thầy Võ Minh Nhật theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trần Dung

Thầy Nhật cho biết: Hòa cùng không khí của cả nước, những ngày qua, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, niềm tin và sự lan tỏa trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đặc biệt, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền trên bảng tin, hệ thống truyền thông nội bộ để lan tỏa thông tin chính thống về Đại hội XIV của Đảng.

“Là đảng viên trẻ, tôi đặc biệt bày tỏ sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Mong rằng Đại hội sẽ có nhiều quyết sách quan trọng, thiết thực trong lĩnh vực giáo dục trong thời gian tới” - thầy Nhật chia sẻ.

Là đảng viên trẻ, sinh viên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (thứ 3 từ trái qua) đặc biệt quan tâm theo dõi chương trình làm việc của Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Dù đang trong thời gian tập trung cho lịch thi học kỳ, Nguyễn Thị Hoàng Nguyên (sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế & Du lịch, Trường Đại học Quang Trung) vẫn đón đợi, dõi theo chương trình của Đại hội.

Clip: Trần Dung

Đảng viên trẻ này bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề cao và cụ thể hóa các chính sách mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục. Đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, kết hợp ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực nghiên cứu, tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên đóng góp vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Sáng 20-1, Tỉnh đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Tỉnh đoàn Gia Lai theo dõi phiên trọng thể Đại hội Đảng vào sáng 20-1. Ảnh: Dương Linh

Theo dõi xuyên suốt phiên khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Lý Anh Việt cho rằng Đại hội lần này không chỉ định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, mà còn mở ra nhiều kỳ vọng cho thế hệ trẻ.

“Thế hệ trẻ mong có thêm cơ hội về nghề nghiệp, việc làm, môi trường học tập và cống hiến. Đồng thời tiếp tục được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiệm vụ để đồng hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - anh Việt chia sẻ.

Không khí thi đua chào mừng Đại hội cũng được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực ở cơ sở.

Tại phường Quy Nhơn, Đoàn phường đã lựa chọn các hoạt động gắn với xây dựng đô thị văn minh, an toàn cho người dân. Chị Nguyễn Thị Vi Vi - Bí thư Đoàn phường Quy Nhơn - cho biết: “Đoàn phường đã tổ chức ra quân thực hiện công trình “Trụ điện nở hoa” trên tuyến đường Trần Quốc Toản, góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Đoàn Công ty Điện lực Quy Nhơn triển khai công trình hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện cho các hộ dân, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt”.

Trong khi đó, Chi đoàn Trường Mầm non Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam) triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc và giáo dục trẻ. Đơn cử như các mô hình “Giờ học hạnh phúc - Lớp học yêu thương”, “Vườn hoa yêu thương”… vừa tạo môi trường học tập thân thiện, vừa giáo dục lòng yêu nước cho trẻ.

Chi đoàn Trường Mầm non Hoài Tân làm đẹp khuôn viên trường bằng những lá cờ đỏ thắm, đầy tự hào. Ảnh: ĐVCC

Chị Đặng Thị Xuân Nữ - Bí thư Chi đoàn Trường Mầm non Hoài Tân - hào hứng: “Với tinh thần tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, Chi đoàn quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích thiết thực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc. Qua đó chào mừng Đại hội XIV của Đảng bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa”.

Củng cố niềm tin, tạo khí thế thi đua sôi nổi

Trong không khí trang trọng, nghiêm túc, lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng đã được Bộ CHQS tỉnh tổ chức theo dõi đồng loạt tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Cán bộ, chiến sĩ tham dự đầy đủ, tập trung theo dõi các nội dung của Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và kỳ vọng vào những quyết sách quan trọng của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng tại hội trường. Ảnh: Hồng Phúc

Thượng úy Phùng Đặng Hùng Long - Trợ lý Chính trị Phòng Tham mưu - bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng vào những định hướng lớn mà Đại hội đề ra. “Chúng tôi kỳ vọng những quyết sách của Đại hội sẽ tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển, đồng thời là kim chỉ nam để lực lượng vũ trang nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống” - Long chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện nghi thức chào cờ trong phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Hồng Phúc

Đại tá Võ Thanh Hải - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh - cho rằng Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định đường hướng xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Qua đó, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Sư đoàn Bộ binh cơ giới 320 (Quân đoàn 34) tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại Sư đoàn Bộ binh cơ giới 320 (Quân đoàn 34), cán bộ, chiến sĩ theo dõi trực tiếp Lễ khai mạc trong khi vẫn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Võ Sơn Anh - Chính ủy Sư đoàn 320 - khẳng định: Đại hội là sự kiện đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Cán bộ, chiến sĩ gửi trọn niềm tin vào những quyết sách chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới.

Clip: Anh Tuấn - Thành Phúc

Trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh vừa theo dõi Đại hội, vừa bám chốt, bám địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Trung tá Trần Hữu Chiến - Phó Đội trưởng Kiểm soát hành chính phụ trách chốt 5 (Đồn Biên phòng Ia Nan) - cho biết: Cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương luôn đặt niềm tin lớn vào Đại hội XIV và kỳ vọng Đảng sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách đúng đắn, tạo động lực để đất nước phát triển, nhân dân yên tâm làm ăn, biên cương Tổ quốc được giữ vững lâu dài.