Những con đường ý Đảng - lòng dân ở Tuy Phước Bắc

(GLO)- Từ chỗ nhỏ hẹp, xuống cấp, tuyến đường nối từ trung tâm xã Tuy Phước Bắc đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635) đã khoác lên mình diện mạo mới rộng rãi, khang trang.

Sự đổi thay ấy không chỉ đến từ nguồn lực nhà nước mà còn từ tinh thần đồng thuận, chung tay vì lợi ích cộng đồng của hàng chục hộ dân địa phương.

Chung tay vì lợi ích cộng đồng

Tuyến đường nối từ trung tâm xã Tuy Phước Bắc đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635) có chiều dài hơn 2,1 km, đi qua các thôn Định Thiện Đông, Lộc Ngãi và Tri Thiện.

Trước đây, mặt đường chỉ rộng 3 - 3,5 m, nhiều đoạn trũng thấp thường xuyên ngập nước vào mùa mưa, lại có nhiều khúc cua gấp, hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương của người dân.

Ông Lê Xuân Thảo (bên phải) hiến hơn 40 m² đất ở, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ và nhà vệ sinh ngay sau khi địa phương thông báo chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường nối từ trung tâm xã Tuy Phước Bắc đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635). Ảnh: Trọng Lợi

Thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông nông thôn, đầu năm 2025, UBND xã Tuy Phước Bắc triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Đến nay, hơn 1,5 km trên tuyến đường này đã được mở rộng, nâng cấp. Trong đó, đối với hơn 500 m đường đi qua đất ở và các công trình của người dân, gần 60 hộ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ… để phục vụ thi công, chung tay vì lợi ích chung.

Ông Lê Xuân Thảo (thôn Định Thiện Đông) đã hiến hơn 40 m² đất ở, đồng thời tháo dỡ tường rào, cổng ngõ và nhà vệ sinh ngay sau khi địa phương thông báo chủ trương mở rộng tuyến đường.

Ông Thảo chia sẻ: “Đường rộng, thông thoáng thì dân đi lại thuận lợi, nhà cửa cũng mát mẻ, sạch sẽ hơn. Vả lại, Nhà nước hỗ trợ gần 79 triệu đồng để tháo dỡ, xây dựng lại công trình, tôi thấy như vậy là rất hợp lý. Mình hiến chút đất, lùi công trình vào trong để đường sá đẹp hơn, đô thị khang trang hơn thì có gì phải đắn đo”.

Cách đó không xa, gia đình ông Cao Văn Trung cũng hiến hơn 50 m² đất ở, chủ động tháo dỡ tường rào, cổng ngõ từ rất sớm, trước khi nhận hỗ trợ của Nhà nước.

“Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng, tôi bỏ thêm để sửa sang lại nhà cũng thấy xứng đáng. Đường sá mở rộng thì giá trị đất ở, đất vườn của mình tăng lên, nhà mình cũng khang trang hơn. Đó là lợi ích hài hòa, lâu dài nên tôi sẵn sàng hiến đất vì cái chung” - ông Trung bày tỏ.

Ông Cao Văn Trung (bên phải) hiến hơn 50 m² đất ở để mở rộng, nâng cấp tuyến đường nối từ trung tâm xã Tuy Phước Bắc đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635). Ảnh: Trọng Lợi

Theo ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, chỉ riêng đoạn đường hơn 500 m vừa được mở rộng, người dân đã tự nguyện hiến hơn 400 m² đất ở. Trong khi đó, đất ở dọc tuyến đường này được Nhà nước định giá khoảng 7 triệu đồng/m².

“Điều đáng quý là bà con không chỉ hiến đất mà còn chủ động tháo dỡ công trình, tạo điều kiện để thi công nhanh chóng. Sau khi hoàn thành đổ bê tông, xã sẽ tiến hành thảm nhựa toàn tuyến, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Đồng thời, xã sẽ hỗ trợ chỉnh lý biến động sổ đỏ miễn phí cho các hộ đã hiến đất.

Theo kế hoạch, xã sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng, nâng cấp phần còn lại của tuyến đường, từng bước hoàn thiện đồng bộ toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, tạo diện mạo khang trang cho khu vực trung tâm xã và các thôn lân cận” - ông Điệp cho biết.

Lan tỏa phong trào hiến đất

Ngoài tuyến đường nối từ trung tâm xã Tuy Phước Bắc đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635), năm 2025, người dân xã Tuy Phước Bắc đã hiến đất để mở rộng nhiều tuyến đường khác. Tiêu biểu là tuyến đường liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện được người dân tích cực hưởng ứng mở rộng.

Đến nay, tuyến đường được nâng cấp, thảm nhựa khang trang, chấm dứt cảnh bụi mù mùa nắng, lầy lội mùa mưa. Trước đó, tuyến đường liên thôn nối từ ĐT 636 đi qua thôn Tân Điền dài khoảng 600 m cũng đã được nâng cấp khang trang nhờ sự chung tay đóng góp của người dân.

Ông Võ Thanh Lâm - Trưởng thôn Phục Thiện - phấn khởi cho hay: “Tuyến đường liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện dài 1,2 km, mặt đường được mở rộng từ 3,5 m lên 6,5 m. Điều đáng trân trọng nhất là hơn 50 hộ dân đã tình nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc mà không đòi hỏi đền bù”.

Trong số đó, bà Đinh Thị Cần (82 tuổi) là tấm gương sáng khi hiến gần 80 m² đất ở. Đây là phần đất có giá trị lớn do nằm gần trung tâm xã. Bà Cần nhẹ nhàng chia sẻ: “Đường sá rộng rãi, sạch đẹp thì nhà tôi cũng đẹp hơn, giá trị cũng cao hơn. Mình góp một chút, đổi lại cả làng cùng hưởng lợi, tôi thấy rất vui”.