Đoàn kết, thống nhất để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

(GLO)- Chiều 20-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác biên phòng sau sắp xếp, tổ chức lại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự vào chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phải luôn đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Mô hình mới vận hành thông suốt

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai có đường biên giới trên đất liền hơn 80 km; đường biên giới trên biển dài hơn 108 km; chiều dài đường bờ biển 134 km. Toàn tỉnh có 22 xã, phường thuộc khu vực biên giới (KVBG).

Bộ đội Biên phòng tuần tra khu vực biên giới biển. Ảnh: H.P

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ huy BĐBP trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, sau khi sáp nhập, địa bàn biên giới rộng (gồm cả tuyến biển và tuyến đất liền), lực lượng mỏng, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy điều hành, quy chế phối hợp với các lực lượng có sự thay đổi.

Tuy nhiên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, bám sát tình hình, thực tiễn, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của BĐBP và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Đại tá Trần Tiến Hải-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh-thông tin: Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu các biện pháp công tác, nắm chắc và dự báo tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, đối sách, biện pháp xử lý có hiệu quả, giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biên giới, vùng biển.

Đại tá Trần Tiến Hải-Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng tích cực, chủ động tham mưu, tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp ở khu vực biên giới vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, BĐBP tỉnh đã tổ chức cho 73 đảng viên sinh hoạt chi bộ thôn, làng và 256 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 1.032 hộ gia đình; duy trì ổn định hoạt động 644 tổ tự quản với 9.660 thành viên thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; tiếp tục duy trì có hiệu quả các mô hình, chương trình phát triển kinh tế-xã hội, gắn với củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương. Điển hình là các chương trình: Con nuôi đồn Biên phòng, Mẹ đỡ đầu, Bếp ăn tình thương, Nâng bước em đến trường… hỗ trợ hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, công tác phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, nhất là lực lượng Quân sự, Công an, Hải quan và chính quyền xã biên giới cơ bản được duy trì nền nếp, hiệu quả.

Thượng tá Đỗ Như Kiên-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-cho biết: Các quy chế phối hợp từng bước được đơn vị điều chỉnh phù hợp với mô hình tổ chức mới, đảm bảo thống nhất trong chỉ huy và xử lý tình huống. Công tác nắm tình hình, trao đổi, xử lý thông tin về an ninh biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Các hoạt động kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được đơn vị duy trì, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đất liền. Ảnh: Quốc Vinh

Ở khu vực biên giới biển, Đồn biên phòng Cát Khánh đã quán triệt nhiệm vụ cụ thể đến từng đội, trạm để nhanh chóng triển khai các biện pháp công tác biên phòng thích ứng với những thay đổi sau sáp nhập. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm sự phân công, giữ vững đoàn kết nội bộ, không xảy ra tình hình cán bộ, chiến sĩ dao động về tư tưởng.

“Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã chủ động liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã phụ trách và ký kết các kế hoạch hiệp đồng với các lực lượng có liên quan đứng chân trên địa bàn. Nhìn chung, sau 3 tháng sau sáp nhập, đơn vị đã duy trì thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia liên tục không để gián đoạn”-Trung tá Nguyễn Ngọc Dương-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Khánh-thông tin.

Đoàn kết, thống nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác biên phòng tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trên mọi mặt công tác. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả, vận hành thông suốt mô hình Ban Chỉ huy BĐBP sau sáp nhập.

Từ đó, góp phần hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu các biện pháp công tác, nắm chắc và dự báo tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những chủ trương, đối sách, biện pháp xử lý có hiệu quả, giữ vững chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

BĐBP tỉnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Ảnh: H.P

Song song với đó, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, các kế hoạch đấu tranh phòng-chống tội phạm vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới; duy trì nghiêm quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu; tham mưu cho địa phương duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới ở đối diện và các phong trào ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở khu vực biên giới. Ảnh: H.P

Người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng lưu ý BĐBP tỉnh trực thuộc Bộ CHQS tỉnh nhưng vẫn là đơn vị có đặc thù riêng. Từ đó, hai đơn vị phải điều chỉnh rà soát lại các quy trình lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, phân cấp để đảm bảo tính thống nhất trong chỉ huy và độc lập tương đối giữa 2 đơn vị. Đồng thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng sớm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới.

“Điều tiên quyết là nội bộ phải đoàn kết, thống nhất, thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin. Có như vậy, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới nói riêng và nhiệm vụ quốc phòng nói chung mới được hoàn thành tốt”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.