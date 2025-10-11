Bộ đội Biên phòng Gia Lai đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

(GLO)- Năm 2025, phong trào thi đua quyết thắng được Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới đất liền và vùng biển.

Đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng

Sau sáp nhập, lực lượng BĐBP tỉnh Gia Lai quản lý 80,485 km đường biên giới đất liền giáp Campuchia và hơn 134 km bờ biển (trong đó 108,17 km là đường biên giới trên biển). Đây là địa bàn rộng, địa hình đa dạng, nhiệm vụ phức tạp, nhưng cũng là nơi khẳng định ý chí, bản lĩnh và quyết tâm vững vàng của những người lính mang quân hàm xanh.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho ngư dân. Ảnh: Công Cường

Đại tá Đoàn Ngọc Báu-Chính ủy BĐBP tỉnh-cho biết: Năm 2025, phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Hưởng ứng phong trào, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai toàn diện các mặt công tác, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm.

Trên tuyến biên giới đất liền, các đơn vị chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng-chống hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và cơ hội chính trị làm mất ANTT.

Từ đầu năm đến nay, BĐBP tỉnh đã chủ trì đấu tranh, xử lý 110 vụ/143 đối tượng; tịch thu 4,013 m³ gỗ; phối hợp đấu tranh, xử lý 55 vụ/103 đối tượng, thu giữ 369,6462 g ma túy và 219,6 kg pháo.

Trên tuyến biển, các đơn vị BĐBP phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát và kiên quyết đấu tranh với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển.

Ngoài ra, các đơn vị còn hỗ trợ ngư dân về pháp lý, kỹ thuật, hậu cần, giúp bà con yên tâm bám biển, bám ngư trường truyền thống.

Trung tá Nguyễn Tùng Giang-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn-cho biết: “Xác định tầm quan trọng của phong trào thi đua quyết thắng, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Nhờ đó, nhiều sáng kiến, mô hình hay, thiết thực được triển khai, đổi mới tác phong công tác và lề lối làm việc văn minh, lịch sự. Đơn vị thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, nổi bật là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền và thuyền viên ra vào làm ăn tại khu vực Cảng Quy Nhơn, góp phần phát triển KT-XH địa phương”.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả

Theo Đại tá Nguyễn Thủy Vũ-Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, với vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều thể hiện tinh thần thi đua quyết thắng.

Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai lực lượng bám dân, bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Mô hình “Bếp ăn tình thương” cho học sinh nghèo. Ảnh: Công Cường

Đề án “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới” được triển khai tại 6 đồn Biên phòng phát huy hiệu quả. Từ tháng 12-2024 đến tháng 8-2025, các đơn vị đã giúp đỡ 321 hộ nghèo, cận nghèo; vận động các cơ quan, DN, cá nhân hỗ trợ 83 suất quà với tổng trị giá 68,6 triệu đồng và 14 phương tiện sinh kế trị giá 88 triệu đồng. Mô hình “Bếp ăn tình thương” hỗ trợ 16 học sinh với số tiền 7 triệu đồng/tháng, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Điểm nổi bật của phong trào Thi đua Quyết thắng của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh là đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kịp thời công tác khen thưởng. Từ đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

“Nhiều phong trào thi đua được cán bộ, chiến sĩ tham gia sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đóng góp tích cực giúp BĐBP tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới đất liền và vùng biển, đảo của tỉnh. Thông qua phong trào thi đua quyết thắng năm 2025, BĐBP tỉnh có 73 lượt tập thể và 166 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng”-Đại tá Đoàn Ngọc Báu cho biết thêm.