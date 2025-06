Cụm thi đua số 2 sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm

(GLO)- Những năm qua, Công an phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường thành lập 9 mô hình về an ninh trật tự (ANTT). Các mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT ở khu dân cư.