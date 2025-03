Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Và ngày 28-3 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam. Từ khi ra đời đến nay, lực lượng DQTV luôn khẳng định vị trí, vai trò chiến lược quan trọng trong chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về công tác xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh.

* P.V: Thưa đồng chí, những năm qua, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng, củng cố và phát triển như thế nào?

* P.V: Đồng chí có thể khái quát những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh?

* P.V: Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp nào, thưa đồng chí?

- Đại tá LÊ TRỌNG THỦY: Để xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền đối với hoạt động của lực lượng DQTV.

Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, người dân nhận thức rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xây dựng lực lượng DQTV để đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài.

Để DQTV thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và người dân ở cơ sở cần củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban CHQS tự vệ các cơ quan, tổ chức và ban CHQS cấp xã theo quy định.

Thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý lực lượng DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng tinh, gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý giữa lực lượng nòng cốt và rộng rãi; chú trọng xây dựng lực lượng DQTV ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa.

Việc tuyển chọn, kết nạp công dân vào lực lượng DQTV phải tiến hành chặt chẽ theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo, ban CHQS cấp xã tham mưu và tổ chức thực hiện theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”.

Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã; ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế hoạt động của cấp ủy, chi bộ, coi trọng lãnh đạo phát triển đảng viên trong DQTV, đáp ứng yêu cầu về chất lượng chính trị.

Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện quân sự, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV tại chỗ, DQTV cơ động và các binh chủng. Chú trọng huấn luyện phối hợp giữa DQTV với các lực lượng khác trên địa bàn trong tác chiến và thực hiện nhiệm vụ phòng-chống, giảm nhẹ thiên tai, xử lý các tình huống bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở địa phương.

Các địa phương cần thực hiện nghiêm Luật DQTV, nhất là quy định về ngân sách; thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng-an ninh đúng mục đích, nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Đồng thời, gắn công tác chính sách với công tác tổ chức, công tác tư tưởng; làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm cho chiến sĩ DQTV yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi được huy động.

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng với sự chung tay, vào cuộc của các cấp, ngành và sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp nên lực lượng DQTV của tỉnh đã thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh vững chắc xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững mạnh.